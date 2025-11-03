Trainerduo Sejdija und Rings beendet Amtszeit beim SSV Kaldauen

Nach dem letzten Hinrundenspiel am 14. Dezember werden Cheftrainer Faton Sejdija und Co-Trainer Daniel Rings ihr Amt beim SSV Kaldauen niederlegen.

Sejdija zieht sich aus persönlichen Gründen zurück, während Rings dem Verein weiterhin als Spieler zur Verfügung stehen und auf dem Platz Verantwortung übernehmen wird. Damit endet nach zweieinhalb Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit, in der die sportliche Entwicklung des SSV maßgeblich vorangetrieben wurde. Unter der Leitung von Sejdija und Rings hat sich die Mannschaft sportlich und strukturell stabilisiert und den Verein wieder als feste Größe in der regionalen Fußballszene etabliert.

Sportlicher Leiter Andreas Dellert erklärt: „Die Entscheidung stammt allein von Faton und Daniel. Wir als Vorstand hätten uns eine weitere gemeinsame Zukunft gut vorstellen können. Beide haben in den vergangenen Jahren Herausragendes für den Verein geleistet. Ohne ihren Einsatz und ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, wäre die Mannschaft in ihrer heutigen Form nicht entstanden. Unter ihrer Führung hat sich der SSV stetig weiterentwickelt – sportlich, aber auch menschlich. Ich bedauere die Entscheidung, habe jedoch vollstes Verständnis. Daniel bleibt uns glücklicherweise als Spieler erhalten, und auch Faton wird, in welcher Rolle auch immer, Teil dieser Gemeinschaft bleiben.“