Trainerduo Paulmann/Hotel macht weiter Kreisliga Sinsheim +++ Trainerduo Paulmann/Hotel macht weiter von Pressemitteilung/TSV/red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Rouven Paulmann (l.) und Daniel Hotel. – Foto: TSV

Im Rahmen seines traditionellen Kameradschaftsabends gab der TSV Neckarbischofsheim die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Trainerduo Rouven Paulmann und Daniel Hotel für die Saison 2026/2027 bekannt. Der Verein setzt damit bewusst auf Kontinuität in einer der wohl schwierigsten Phasen der Vereinsgeschichte.

Die Saison 2025/26 begann bekanntlich unter erschwerten Voraussetzungen. Kurz vor dem Rundenstart schloss sich Ex-Trainer Nesho Duric überraschend dem SV Sinsheim an, zudem verließ eine komplette Mannschaft den Verein. Trotz dieser Umstände übernahmen Paulmann und Hotel Verantwortung und führten das Team durch eine turbulente Hinrunde. Aktuell startet der TSV als Tabellenletzter in die Rückrunde der Kreisliga Sinsheim. Für Rouven Paulmann ist die Situation dennoch kein Grund aufzugeben:

„Wir wussten von Anfang an, dass es keine einfache Saison wird. Aber wir haben nie daran gezweifelt, dass wir diese Aufgabe gemeinsam annehmen und kämpfen werden.“

Auch Daniel Hotel betont den Zusammenhalt:

„Die Mannschaft ist in den letzten Wochen enger zusammengerückt. Wir sehen im Training, dass der Wille da ist, den Klassenerhalt noch zu schaffen.“ Für zusätzliche Hoffnung sorgen die Neuzugänge in der Winterpause. TSV-Spielleiter Herbert Heer konnte mit Janos Csizmar (SV Sinsheim) und Pascal Arlt (TG Böckingen) zwei erfahrene Spieler verpflichten. Komplettiert wird das Trio durch Fatih Mehmet Kara, der im Fußballkreis als echter „Königstransfer“ bezeichnet wird.