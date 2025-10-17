Trainerduo mit Doppelpass

Seit Sommer 2024 steht beim SV Eltern ein Trainerduo an der Seitenlinie: Julian Forsting und Michael Peiffer führen die Mannschaft als gleichberechtigtes Cheftrainer-Team. Gemeinsam formten sie aus einer motivierten Truppe ein echtes Erfolgsteam, mit einem historischen Höhepunkt am Ende der Saison 2024/25, als dem SV Eltern erstmals der Aufstieg in die Emslandliga gelang. Im FuPa Interview sprechen die beiden über ihre gemeinsame Arbeit, die laufende Saison und das mit Spannung erwartete Derby gegen den Haselünner SV. Zur bisherigen Saison:

FuPa: Julian/Michael, ihr steht nach 11 Spielen mit 14 Punkten auf Platz 10 der Emslandliga, wie fällt euer Zwischenfazit aus? Julian/Michael: Nach einer verkorksten Vorbereitung und dem Aus in der ersten Pokalrunde in Lünne – bei kleinem Kader – wussten wir zunächst nicht, wo wir stehen. Die Saison begann zudem mit einer bitteren Niederlage in Haren. In dieser Partie zeigten wir jedoch über weite Strecken eine starke Leistung; Einsatzbereitschaft und Wille waren eindeutig vorhanden. Leider konnten wir daraus nichts Zählbares mitnehmen. Darauf folgten zwei überragende Siege gegen Listrup und Leschede. Die Mannschaft zeigte, was in ihr steckt, und dass sich die Emslandliga über einen starken Aufsteiger freuen darf. Der weitere Verlauf war ambivalent: schwächere Auftritte wie in Twist und Surwold wechselten sich ab mit deutlich besseren, disziplinierteren Leistungen – etwa dem Heimsieg gegen den Spitzenreiter Bokeloh oder dem Auswärtssieg bei einer spielstarken Zweitvertretung aus Papenburg. Zusammenfassend können wir sagen, dass wir mit dem Ligastart nach elf Spielen zufrieden sind. Wir wissen, woher wir kommen, und können das real einschätzen. Natürlich wären hier und da mehr Punkte möglich gewesen, doch auch glückliche Punktgewinne gehörten dazu.

Jubelfoto nach dem Aufstiegsspiel in die Emslandliga

FuPa: Nach dem historischen Aufstieg in die Emslandliga war klar, dass es eine Herausforderung wird. Was läuft bislang gut und wo seht ihr noch Luft nach oben? Julian/Michael: Absolut! Der gesamten Mannschaft war klar, dass die Emslandliga eine große Herausforderung darstellt – zugleich aber auch eine einzigartige Chance, in dieser Liga zu spielen. Ehrlich gesagt haben wir uns erst ziemlich spät in der vergangenen Saison mit diesem Thema beschäftigt. In der Woche vor dem Wesuwe-Spiel haben wir uns mit der gesamten Mannschaft und dem Sportvorstand zusammengesetzt, um über einen möglichen Aufstieg und die damit verbundenen Risiken zu sprechen. Die Mannschaft sprach sich einstimmig für einen möglichen Aufstieg aus und wollte sich der Herausforderung stellen. Wir waren in diesem Gespräch sehr kritisch und ehrlich zueinander und haben ein Worst-Case-Szenario durchgesprochen. Wie bereits erwähnt, wissen wir genau, woher wir kommen und wer wir sind. Daher haben wir offen besprochen, dass im Verlauf der Saison eine Negativserie auftreten kann und wir in solchen Situationen eng und geschlossen zusammenstellen müssen. Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet und begegnen der aktuellen Lage wirklich gut. Es ist daher schwer zu beurteilen, was gut beziehungsweise weniger gut läuft. Wir sind als Mannschaft gereift und haben uns entwickelt. Vor der Saison haben wir uns vorgenommen, uns in den „talentfreien“ Bereichen wie Laufbereitschaft, Einsatzbereitschaft, Geschlossenheit, Widerstandsfähigkeit, Disziplin usw. zu verbessern und diese Tugenden in den Wettkampf zu tragen. Das klappt bereits gut, ist aber definitiv noch ausbaufähig. Darüber hinaus haben wir unsere Schwerpunkte auf das Umschaltspiel und das Gegenpressing gelegt. Diese beiden Bereiche konnten wir bisher gut entwickeln und vorantreiben. Wir müssen den Spielern Woche für Woche vermitteln, dass das „nächste Spiel“ eine große Herausforderung ist und wir das Maximum herausholen müssen, um etwas Zählbares mitzunehmen. FuPa: Wie hat die Mannschaft das 0:12 gegen den SV Surwold verdaut? War das ein Weckruf oder eher ein einmaliger Ausrutscher? Julian/Michael: Puh, der 02.10.2025 wird vermutlich vielen Fußballern, Zuschauern und besonders den Jungs vom SV Eltern und dem SV Surwold noch lange in Erinnerung bleiben. Für uns als Trainerteam war es eine große Überraschung und definitiv nicht vorhersehbar. Wir hatten uns wie gewohnt intensiv auf den Gegner vorbereitet und kannten dessen Stärken und Schwächen. Zudem verbindet Michael mit Marco der gemeinsame Trainerlehrgang, der im Vorfeld sicherlich für zusätzliche Motivation gesorgt hat. Um ehrlich zu sein kamen wir gar nicht so schlecht ins Spiel und hatten sowohl vor dem 0:1 als auch nach dem Rückstand mehrfach gute Gelegenheiten zum Torerfolg. Diese konnten wir jedoch nicht nutzen. In der Halbzeit haben wir die Köpfe nochmals zusammengesteckt und die klare Zielsetzung formuliert, das Spiel sauber zu Ende zu bringen. Leider wurden wir dann überrollt und erlebten eine historische Niederlage. In diesem Spiel haben wir alles vermissen lassen und hatten einen rabenschwarzen Tag. Direkt im Anschluss haben wir die Mannschaft zusammengerufen; nach einigen deutlichen, ehrlichen Worten richteten wir den Blick wieder nach vorne. Allen war klar, dass diese Niederlage „peinlich“ war und wir sie im nächsten Spiel wieder gutmachen wollen. Wichtig ist, dass wir nach dieser Niederlage geschlossen als Team zusammenstanden und den Fokus nach vorne gerichtet haben. Die Kritik von den Zuschauern aus Surwold oder Eltern- /Fankreisen) „SV Eltern ist der Liga nicht gewachsen“, oder „Wie konnte Eltern bisher überhaupt einen Punkt holen?“ ignorieren wir als Trainerteam bewusst. In dieser Saison haben wir bereits überzeugende Spiele gezeigt und Topfavoriten wie Bokeloh und Listrup geärgert. Wir dürfen als SV Eltern in der Emslandliga spielen und sehen das als großes Privileg. Abschließend lässt sich festhalten: Nach dem Surwold-Spiel zeigte die Mannschaft eine starke Reaktion. Aktuell ist der Kader dünn, einige Leistungsträger fehlen, und auch im Spiel gegen Bawinkel (Spiel eins nach Surwold) mussten wir auf wichtige Spieler verzichten. Während des Spiels gab es zudem zwei weitere Verletzungen. Dennoch haben wir Moral gezeigt und am Ende einen verdienten Punkt mitgenommen. Der Blick geht klar nach vorne. FuPa: Drei Spiele ohne Sieg, wie groß ist aktuell der Druck auf das Team? Julian/Michael: Wir spüren absolut keinen Druck. Warum auch? Wir sind neu in der Liga und zeigen bisher gute Leistungen. Wir sind zufrieden. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist weiterhin überragend. Kürzlich fand am vergangenen Samstag ein Mannschaftsabend imGriechischen Restaurant (Hellas) in Fürstenau statt, an dem nahezu die gesamte Mannschaft teilgenommen hat.