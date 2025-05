Trainerduo mit Bezirks- & Oberliga-Erfahrung für die SG Billig/Veytal

In der kommenden Spielzeit erhält die SG Billig/Veytal prominente Verstärkung an der Seitenlinie: Mit Thorsten Lewin (36) und Benjamin Wiedenau (31) übernimmt ein erfahrenes Duo zur Saison 2025/26 die sportliche Verantwortung für die erste Seniorenmannschaft des derzeit viertplatzierten Kreisliga-B1-Clubs. Die SG steht aktuell mit 37 Punkten im oberen Tabellendrittel und sendet mit diesem Schritt ein klares Signal für ambitionierte Perspektiven.

Thorsten Lewin, aktuell noch Co-Trainer des Bezirksligisten SC Wißkirchen, bringt reichlich Erfahrung aus dem überkreislichen Fußball mit. Bereits zuvor war Lewin als Chefcoach beim damaligen Bezirksligisten TuS Chlodwig Zülpich tätig und gilt in der Region als akribischer Fußballfachmann.

An seiner Seite wird mit Benjamin Wiedenau ein Spielertrainer agieren, dessen Vita beeindruckt: Über 150 Einsätze in der Mittelrheinliga sowie zahlreiche Spiele in der Landes- und Bezirksliga stehen für ihn zu Buche. Der 31-jährige Mittelfeldakteur soll auf dem Platz als verlängerter Arm des Trainerteams fungieren und dem Spiel der SG Billig/Veytal zusätzliche Struktur und Stabilität verleihen.