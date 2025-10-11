Trainerduo Mekan und Devran Barlak legen bei Phönix II Amt nieder

Der Oberligist 1. FC Phönix Lübeck II ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Mekan und Devran Barlak, die als gleichberechtigte Trainer die zweite Mannschaft der Lübecker aus der Landesliga in die Oberliga geführt hatten, mussten aus familiären Gründen ihre Tätigkeit bei den erfolgreich in die Saison gestarteten Adlerträgern aufgeben.

Die Zwillinge übernahmen in der letzten Spielzeit zu Saisonbeginn ein neuformiertes und sehr junges Phönix-Team. Die sehr erfolgreiche Arbeit der 35-Jährigen endete mit dem Aufstieg in die Oberliga. In den beiden Relegationsspielen setzten sich die Hansestädter gegen den TSV Kropp auswärts mit einem 3:0-Sieg und zuhause einer 1:2-Niederlage durch.

Die Nachfolge der beiden in Hamburg aufgewachsenen und lebenden Brüder wird zunächst interimsweise intern belegt. Die Mannschaft von der Travemünder Allee tritt morgen am Samstag beim PSV Neumünster an.