Trainerduo Kramer/Dotzler bleibt in Rosenberg an Bord

Bilden auch nächste Saison das Trainerduo des TuS Rosenberg: Jonas Dotzler (links) und Dennis Kramer. – Foto: Verein

Süd-Kreisligist TuS Rosenberg aus dem Spielkreis Amberg/Weiden hat einen perfekten Start ins ins neue Jahr hingelegt. Der Lohn ist das Vorrücken auf Platz 2. Und auch im personellen Bereich gibt es positive Nachrichten aus dem Lager der Hüttenstädter, hat man doch die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt und die Verträge des Trainerduos Dennis Kramer (34) und Jonas Dotzler (31) um ein weiteres Jahr verlängert. Somit gehen der Goalgetter und der Abwehrspezialist in ihre zweite gemeinsame Saison auf der Kommandobrücke der Blau-Weißen.

Wie die Rosenberger Verantwortlichen in einer Pressemitteilung erklären, ist man glücklich darüber, das erfolgreich arbeitende Duo weiter an sich gebunden zu haben: „Wir sind froh darüber, dass wir mit unseren Trainern Dennis und Jonas über die aktuelle Saison hinaus verlängern konnten. Beide sind sehr engagiert bei der Sache, versuchen in jeder Situation das Beste für die Mannschaft herauszuholen und identifizieren sich zu 100 Prozent mit der Philosophie des Vereins“, so der Wortlaut der an FuPa gesendeten Info.

Sowohl mit der Punkteausbeute als auch mit der Art und Weise, wie momentan im Aicher Stadion Fußball gespielt wird, sei man mehr als zufrieden. Auch daran hätten beide Spielertrainer großen Anteil, ist aus dem TuS-Lager zu vernehmen. Auch die beiden Protagonisten selbst freuen sich darauf, das „Schiff TuS“ weiterhin zu steuern: „Das Arbeiten mit der Mannschaft macht uns richtig Spaß. Die Truppe zeigt nicht nur auf dem Platz einen starken Charakter, sondern sie sind auch neben dem Platz einwandfreie Jungs. Wir sehen sehr viel Potenzial in der Mannschaft und identifizieren uns absolut mit dem Weg und den Werten des Vereins“, so eine gemeinsam verfasste Erklärung des Duos. Mit zwei Siegen (3:0 in Köfering, 1:0 gegen Schmidmühlen) hat der TuS einen erfolgreichen Auftakt in die Restrückrunde hingelegt und liegt damit aussichtsreich im Rennen um die Aufstiegsplätze in der Kreisliga Süd.



