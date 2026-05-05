Trainerduo hört zum Saisonende auf

Veränderungen gibt es bei unserer zweiten Mannschaft des SC Urbach.

Das Trainerduo Dominik Menzler und Michael Weik wird die Taktiktafel zum Ende der aktuellen Saison vorübergehend an den Nagel hängen. Seit Februar 2022 sind die beiden für die zweite Mannschaft verantwortlich. Gekrönt wurde ihre Zeit mit der Meisterschaft in der Saison 2022/23 und dem damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga A.