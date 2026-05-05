Trainerduo hört zum Saisonende auf

Veränderungen gibt es bei unserer zweiten Mannschaft des SC Urbach.
Das Trainerduo Dominik Menzler und Michael Weik wird die Taktiktafel zum Ende der aktuellen Saison vorübergehend an den Nagel hängen. Seit Februar 2022 sind die beiden für die zweite Mannschaft verantwortlich. Gekrönt wurde ihre Zeit mit der Meisterschaft in der Saison 2022/23 und dem damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga A.
Das Ziel der beiden Trainer war es stets, junge Spieler weiterzuentwickeln und sie auf die erste Mannschaft vorzubereiten. Dabei setzte man konsequent auf die eigenen Jungs aus Urbach und pflegte jederzeit eine hervorragende Zusammenarbeit innerhalb des Vereins.
Wir bedanken uns für viele unvergessliche und schöne Momente, die wir mit euch zusammen erleben durften, sowie für die sehr gute Zusammenarbeit. Glücklicherweise bleiben sowohl Dominik Menzler als auch Michael Weik dem Verein in anderer Funktion erhalten.
Erstere möchten erst einmal eine kurze Pause vom Trainerdasein einlegen und im Jahr 2026 die Zeit mit der Familie genießen.