Trainerduo hört auf

– Foto: Marcel Eichholz

Der VfL Mansbach muss für die verbleibenden Wochen der Saison in der Kreisliga A2 Hünfeld/Hersfeld auf der Trainerposition umplanen. Wie die Osthessenzeitung berichtet haben Steffen Lämmerhirt und Tobias Lämmerhirt ihre Tätigkeit beim A-Ligisten mit sofortiger Wirkung beendet. Die Trennung erfolgte nach Vereinsangaben aus privaten Gründen und im beiderseitigen Einvernehmen.

Damit endet die Zusammenarbeit noch vor dem Saisonfinale. Der Verein würdigte die Arbeit des bisherigen Trainerduos und stellte dessen Einsatz für den VfL heraus. Sportlich soll nun eine interne Lösung für Stabilität sorgen: Tobias Nensel übernimmt die Mannschaft interimsmäßig bis zum Saisonende.

Nensel kennt den Klub bestens. Der langjährige Spieler gehört zudem als zweiter Vorsitzender zur Vereinsführung und ist mit Mannschaft und Umfeld eng vertraut. Seine Aufgabe wird es sein, die Mansbacher in der Schlussphase der Runde zu ordnen und den Übergang nach dem kurzfristigen Trainerwechsel möglichst reibungslos zu gestalten.