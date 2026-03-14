 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Trainerduo gebunden

Barak und Latifiahvas bleiben, Özata verlängert

von red · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Johannes Hetzer

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Gruppenliga Kassel 2
Lohfelden
Yusuf Barak
Yusuf Barak
Nima Latifiahvas
Nima Latifiahvas
Mustafa Özata
Mustafa Özata

Der FSC 1924 Lohfelden hat weitere personelle Weichen für die kommende Saison gestellt und setzt dabei klar auf Kontinuität. Wie der Gruppenligist in den sozialen Medien mitteilte, bleibt das Trainerduo Yusuf Barak und Nima Latifiahvas an Bord. Zudem verlängerte auch Mustafa Özata seinen Vertrag.