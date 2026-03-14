Trainerduo gebunden

Besonders die Entscheidung auf der Bank besitzt für den Verein Signalwirkung. Barak und Latifiahvas sollen ihre Arbeit in Lohfelden fortsetzen und weiterhin jene sportliche Linie prägen, die der Klub zuletzt eingeschlagen hat. In seiner Mitteilung spricht der FSC von einem „erfolgreichen Trainerduo“ und hebt Leidenschaft, Engagement sowie den Einfluss beider Coaches auf die sportliche Entwicklung hervor. Für den Verein ist die Verlängerung daher nicht nur ein Bekenntnis zu zwei Personen, sondern auch zur bisherigen Philosophie.

Mit Mustafa Özata bleibt darüber hinaus ein Spieler, der diese Ausrichtung auf dem Platz verkörpert. Der 24-Jährige geht in seine dritte Saison beim FSC und wurde einst in der Jugendabteilung des JFV Söhre ausgebildet. Trotz seines vergleichsweise jungen Alters zählt Özata nach Vereinsangaben bereits zu den erfahrenen Akteuren im Kader und nimmt damit eine wichtige Rolle ein – auch als Orientierungspunkt für die zahlreichen jungen Spieler im Team.