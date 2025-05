Trainerduo Erdogan und Levante übernimmt FV Lörrach-Brombach II

Der FV Lörrach-Brombach hat sein Trainerteam der U-23-Mannschaft für die kommende Spielzeit vorgestellt. Wie der Verein mitteilte, werden Vedat Erdogan und Jan-Niklas Levante die Equipe in der neuen Kreisliga-A-Saison betreuen. Das Duo ist derzeit noch als Spielertrainergespann bei Ligakonkurrent TuS Maulburg tätig. Bis Saisonende wird die Landesliga-Reserve des FVLB interimsmäßig von Marc Jilg und Yanik Isemann gecoacht.

Mit Erdogan (35) und Levante (33) übernehmen "zwei ehrgeizige Trainer die U23", so der FVLB. Für Erdogan wird es die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte sein, streifte er doch während zweier Episoden den FVLB-Dress über: Bis 2015 in der Landesliga, nach Stationen beim damaligen Oberligisten Freiburger FC und einem ersten Engagement in Maulburg folgten eineinhalb Jahre bei den Lörrach-Brombachern in der Verbands- und Oberliga.