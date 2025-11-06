 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Zu Saisonbeginn beim VfL Biedenkopf II gemeínsam angetreten, nun gemeinsam zurückgetreten: Chefcoach Albert Veseli (links) und sein spielender Co-Trainer Sascha Dersch. © Anna Gerlach
Trainerduo des VfL Biedenkopf II quittiert den Dienst

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Chefcoach Albert Veseli und sein spielender Co. Sascha Dersch geben beim Vorletzten der Fußball-A-Liga Biedenkopf auf, weil sie einige Spieler des Teams nicht mehr erreichen +++

Das Trainerduo des Fußball-A-Ligisten VfL Biedenkopf II hat kurzfristig den Dienst quittiert. Chefcoach Albert Veseli hat dem Verein am Dienstag seinen Rücktritt erklärt, und auch sein spielender Co-Trainer Sascha Dersch will nicht mehr für den Tabellenvorletzten auflaufen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

