Trainerduo des VfL Biedenkopf II quittiert den Dienst
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Chefcoach Albert Veseli und sein spielender Co. Sascha Dersch geben beim Vorletzten der Fußball-A-Liga Biedenkopf auf, weil sie einige Spieler des Teams nicht mehr erreichen +++
Das Trainerduo des Fußball-A-Ligisten VfL Biedenkopf II hat kurzfristig den Dienst quittiert. Chefcoach Albert Veseli hat dem Verein am Dienstag seinen Rücktritt erklärt, und auch sein spielender Co-Trainer Sascha Dersch will nicht mehr für den Tabellenvorletzten auflaufen.