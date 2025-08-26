 2025-08-21T14:07:42.707Z

Nico Garotti und Andreas Lerchl (rechts) sind nach der 0:8-Klatsche in Ginsheim von ihrem Amt als Trainer der SG Wald-Michelbach zurückgetreten.
Trainerduo der SG Wald-Michelbach wirft nach 0:8-Niederlage hin

Nico Garotti und Andreas Lerchl stellen Amt nach Debakel in Ginsheim zur Verfügung +++ Clublegende übernimmt vorerst

Wald-Michelbach. Gruppenligist SG Wald-Michelbach muss sich nach dem Rücktritt des Trainergespanns Nico Garotti und Andreas Lerchl am Sonntag unmittelbar nach dem 0:8-Debakel beim VfB Ginsheim einen neuen Trainer suchen.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
8
0

Die Überwälder kassierten in dieser Saison bereits 21 Gegentore, drei von vier Spielen gingen deutlich verloren. „Wir hätten jetzt in den nächsten Wochen sowieso jeden Stein herumgedreht“, sagt SGW-Abteilungsleiter Dimitri Loenko. Eine Clublegende übernimmt vorerst das Traineramt, gleichzeitig erhebt Loenko auch Vorwürfe an das zurückgetretene Trainerduo.

Mehr dazu lest ihr bei Echo Online.

Do., 28.08.2025, 19:30 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
19:30

