Nico Garotti und Andreas Lerchl (rechts) sind nach der 0:8-Klatsche in Ginsheim von ihrem Amt als Trainer der SG Wald-Michelbach zurückgetreten. – Foto: Norbert Kaus, Alfio Marino
Trainerduo der SG Wald-Michelbach wirft nach 0:8-Niederlage hin
Nico Garotti und Andreas Lerchl stellen Amt nach Debakel in Ginsheim zur Verfügung +++ Clublegende übernimmt vorerst
Wald-Michelbach. Gruppenligist SG Wald-Michelbach muss sich nach dem Rücktritt des Trainergespanns Nico Garotti und Andreas Lerchl am Sonntag unmittelbar nach dem 0:8-Debakel beim VfB Ginsheim einen neuen Trainer suchen.
Die Überwälder kassierten in dieser Saison bereits 21 Gegentore, drei von vier Spielen gingen deutlich verloren. „Wir hätten jetzt in den nächsten Wochen sowieso jeden Stein herumgedreht“, sagt SGW-Abteilungsleiter Dimitri Loenko. Eine Clublegende übernimmt vorerst das Traineramt, gleichzeitig erhebt Loenko auch Vorwürfe an das zurückgetretene Trainerduo.