Trainerduo bleibt Viktoria Gruhlwerk treu

„Herzensangelegenheit“ lautet das Motto von Jupp Farkas. Gemeinsam mit seinem Co-Trainer Detlef Hierl bleibt er der ersten Mannschaft von Viktoria Gruhlwerk trotz aller vorherigen Ankündigungen erhalten.
„Wenn ich mich nicht wohlgefühlt hätte, hätte ich nicht zwei Jahre hier auf der Bank gesessen“, erklärt Farkas. Nach der Absage des Wunschtrainers sei die Zeit leider zu knapp gewesen, um einen neuen geeigneten Trainer zu finden.
„Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem Verein und dem 1. Vorsitzenden Michael Honnef in dieser verzwickten Lage zu helfen“, so Farkas weiter. Besonders wichtig sei für ihn gewesen, dass sein Co-Trainer Detlef Hierl sofort und mit voller Überzeugung zugesagt habe: „Nach zwei Sekunden hatte Detlef seine Zusage gegeben, dem Verein und mir zu helfen.“
Auch die Spieler hätten die Entscheidung positiv aufgenommen. „Es ist gut, dass jetzt Klarheit herrscht. Die Spieler wissen noch gar nicht, worauf sie sich freuen können“, sagt Farkas mit einem Augenzwinkern.
Trotz mehrerer Anfragen anderer Vereine habe er sich bewusst für Viktoria Gruhlwerk entschieden. „Ich hatte einige Angebote, die ich dankend abgelehnt habe. Deshalb bin ich mit mir vollkommen im Reinen“, betont Farkas.
Durch die nicht zustande gekommene Verpflichtung des ursprünglich geplanten Trainerstabs seien bislang auch keine neuen Spieler angesprochen worden, die die Mannschaft hätten verstärken können. „Jetzt liegt es an mir, noch Verstärkungen für die Kreisliga A zu finden. Das ist bei nur zwei Wochen Vorbereitungszeit eine echte Herkulesaufgabe.“
Aufgeben komme für das Trainerduo jedoch nicht infrage. „Halbe Sachen kennen wir nicht. Jetzt machen wir Dampf und schauen, was am Ende dabei herauskommt. Kreisliga A, wir kommen! Wir werden alles versuchen, um erfolgreich zu sein.“
Mit Jupp Farkas und Detlef Hierl setzt Viktoria Gruhlwerk somit auf Kontinuität, Leidenschaft und vollen Einsatz für die kommende Saison.