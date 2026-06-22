Trainerduo bleibt Viktoria Gruhlwerk treu Jupp Farkas und Detlef Hierl bilden auch in der kommenden Saison das Trainerteam. von PM · Heute, 09:42 Uhr · 0 Leser

Josef "Jupp" Farkas (li.) bleibt Viktoria Gruhlwerk treu. – Foto: M.P_ Visuals

„Herzensangelegenheit“ lautet das Motto von Jupp Farkas. Gemeinsam mit seinem Co-Trainer Detlef Hierl bleibt er der ersten Mannschaft von Viktoria Gruhlwerk trotz aller vorherigen Ankündigungen erhalten.

„Wenn ich mich nicht wohlgefühlt hätte, hätte ich nicht zwei Jahre hier auf der Bank gesessen“, erklärt Farkas. Nach der Absage des Wunschtrainers sei die Zeit leider zu knapp gewesen, um einen neuen geeigneten Trainer zu finden. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem Verein und dem 1. Vorsitzenden Michael Honnef in dieser verzwickten Lage zu helfen“, so Farkas weiter. Besonders wichtig sei für ihn gewesen, dass sein Co-Trainer Detlef Hierl sofort und mit voller Überzeugung zugesagt habe: „Nach zwei Sekunden hatte Detlef seine Zusage gegeben, dem Verein und mir zu helfen.“

Auch die Spieler hätten die Entscheidung positiv aufgenommen. „Es ist gut, dass jetzt Klarheit herrscht. Die Spieler wissen noch gar nicht, worauf sie sich freuen können“, sagt Farkas mit einem Augenzwinkern. Trotz mehrerer Anfragen anderer Vereine habe er sich bewusst für Viktoria Gruhlwerk entschieden. „Ich hatte einige Angebote, die ich dankend abgelehnt habe. Deshalb bin ich mit mir vollkommen im Reinen“, betont Farkas.