Trainerduo bleibt: SV Kulmain setzt auf Konstanz

Die erste Mannschaft des SV Kulmain spielt aktuell eine durchwachsene Saison, in der trotz teilweise starker Leistungen die Resultate hier und da ausblieben. "Mangelnde Konstanz“, die vielerlei Gründe hatte, war hier wohl das Stichwort. Nach einer erfolgreichen und sehr gut angenommenen Vorbereitung war man nach der Winterpause mit 4 Siegen aus 7 Spielen stark verbessert in das Jahr 2025 gestartet und konnte am Osterwochenende die Gewissheit erlangen, dass tabellarisch nach hinten nun nichts mehr anbrennen kann und der SVK auch in der kommenden Spielzeit der höchsten Klasse im Spielkreis Amberg/Weiden angehören wird.

Die Planung für kommende Saison konnte nun ohne Eventualitäten weitergeführt werden und trug auch erste Früchte: Cheftrainer Oliver Drechsler (52) gab seine Zusage, auch in der kommenden Saison das Traineramt beim SV Kulmain fortzuführen. Für Spartenleiter Florian Greger ein ohne Zweifel wichtiger Schritt, um die eingangs erwähnte Konstanz mehr und mehr zu erlangen und den Generationswechsel innerhalb der Mannschaft weiter voranzutreiben.



Die zweite Mannschaft hingegen blickt auf eine Spielzeit zurück, in der es immer wieder gelang, Woche für Woche tolle Ergebnisse zu erzielen, was sich aktuell auch in einem hervorragenden fünften Tabellenplatz in der A-Klasse West widerspiegelt. Auch hier ist man froh, dass Sylvian Lorenz (32) dem SV Kulmain als Trainer der zweiten Mannschaft treu bleibt, um diese positive Entwicklung weiterhin aufrechtzuerhalten. "Zwei eigenständige Mannschaften im Spielbetrieb zu haben, die es den Jungs ermöglichen, ihr Hobby in einer Top-Gemeinschaft auszuüben, wird auch weiterhin eines der Hauptziele sein", so der Kulmainer Fussballboss Greger, der im "hohen Fußballalter" von 40 Jahren selbst noch in fast allen bislang absolvierten Partien der SVK-"Ersten" das Trikot übergezogen hat.