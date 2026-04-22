 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Trainerduo bleibt: Barkelsbyer SV setzt auf Nommels und Huth

Der Verbandsligist bindet sein im Winter eingesetztes Trainerteam über die laufende Saison hinaus und setzt damit auf Stabilität an der Seitenlinie.

von red · Heute, 12:28 Uhr · 0 Leser
– Foto: Barkelsbyer SV

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Barkelsby

Beim Barkelsbyer SV sind personelle Weichen für die kommende Spielzeit gestellt worden. Das Trainerduo Christopher Nommels und Tobias Huth, das die Mannschaft im Winter übernommen hatte, wird auch in der nächsten Saison die Verantwortung tragen.

Seit ihrem Einstieg zur Winterpause haben beide Übungsleiter die Entwicklung der Verbandsliga-Mannschaft vorangetrieben und neue Impulse gesetzt. Der Verein bewertet die bisherige Zusammenarbeit positiv und sieht in der Fortsetzung einen wichtigen Schritt für die sportliche Ausrichtung.

Mit der frühzeitigen Zusage der beiden Trainer schafft der BSV Planungssicherheit für die kommende Saison. Der eingeschlagene Weg an der Seitenlinie soll damit weitergeführt werden.

In der Tabelle belegt der Barkelsbyer SV aktuell Rang elf mit 29 Punkten aus 24 Spielen. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist vorhanden.

Tabelle
1. Husumer SV 24 18-4-2 74:22 58
2. TSB Flensburg II 23 15-5-3 69:25 50
3. SG Langenhorn/Enge-Sande 21 14-3-4 84:15 45
4. TSV Rot-Weiß Niebüll 23 12-3-8 54:44 39
5. DGF Flensborg 23 12-2-9 48:39 38
6. SG Nordau 24 11-4-9 47:45 37
7. IF Stjernen Flensborg (Ab) 23 11-2-10 63:59 35
8. Schleswiger SV 06 24 10-2-12 38:44 32
9. Eckernförder SV U23 II 23 9-4-10 49:51 31
10. SV Blau-Weiß Löwenstedt 22 8-6-8 38:42 30
11. Barkelsbyer SV 24 8-5-11 36:58 29
12. SG Mitte NF 25 5-9-11 38:53 24
13. TSV Nordmark Satrup II (Auf) 21 6-1-14 30:75 19
14. RB Obere Treene (Ab) 23 4-5-14 32:59 17
15. SG Eckernförde/Fleckeby 23 2-1-20 22:91 7
16. Slesvig IF zg. (Ab) 0 0-0-0 0:0 0