Trainerduo bleibt: Barkelsbyer SV setzt auf Nommels und Huth

Seit ihrem Einstieg zur Winterpause haben beide Übungsleiter die Entwicklung der Verbandsliga-Mannschaft vorangetrieben und neue Impulse gesetzt. Der Verein bewertet die bisherige Zusammenarbeit positiv und sieht in der Fortsetzung einen wichtigen Schritt für die sportliche Ausrichtung.

Mit der frühzeitigen Zusage der beiden Trainer schafft der BSV Planungssicherheit für die kommende Saison. Der eingeschlagene Weg an der Seitenlinie soll damit weitergeführt werden.