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Trainerduo bleibt: Barkelsbyer SV setzt auf Nommels und Huth
Der Verbandsligist bindet sein im Winter eingesetztes Trainerteam über die laufende Saison hinaus und setzt damit auf Stabilität an der Seitenlinie.
Beim Barkelsbyer SV sind personelle Weichen für die kommende Spielzeit gestellt worden. Das Trainerduo Christopher Nommels und Tobias Huth, das die Mannschaft im Winter übernommen hatte, wird auch in der nächsten Saison die Verantwortung tragen.
Seit ihrem Einstieg zur Winterpause haben beide Übungsleiter die Entwicklung der Verbandsliga-Mannschaft vorangetrieben und neue Impulse gesetzt. Der Verein bewertet die bisherige Zusammenarbeit positiv und sieht in der Fortsetzung einen wichtigen Schritt für die sportliche Ausrichtung.
Mit der frühzeitigen Zusage der beiden Trainer schafft der BSV Planungssicherheit für die kommende Saison. Der eingeschlagene Weg an der Seitenlinie soll damit weitergeführt werden.
In der Tabelle belegt der Barkelsbyer SV aktuell Rang elf mit 29 Punkten aus 24 Spielen. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist vorhanden.