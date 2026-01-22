Trainerduo bleibt an Bord

Die 1. Herrenmannschaft des TVN setzt auch in den kommenden Jahren auf personelle Stabilität an der Seitenlinie. Das Trainerteam um Maximilian Tönsing und Sebastian Welkener hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Damit bekennt sich der Verein klar zur erfolgreichen Zusammenarbeit der vergangenen Spielzeiten.

Vertrauen in bewährte Arbeit

Seit ihrem Amtsantritt haben Maxi und Welki das sportliche Gesicht der Mannschaft entscheidend geprägt. Fachliche Kompetenz, hohe Motivation und ein offener, ehrlicher Umgang zeichnen ihre tägliche Arbeit aus. Sowohl Spieler als auch Funktionäre und Unterstützer schätzen den konstruktiven Austausch und die klare Kommunikation des Trainerduos.

Von Beginn an verstanden sich die beiden Trainer nicht nur als sportliche Leiter, sondern als Teil der TVN-Familie. Ihre enge Bindung zum Verein und ihr Einsatz über das rein Sportliche hinaus haben wesentlich zur positiven Entwicklung des Teams beigetragen. Diese Identifikation spiegelt sich auch in der Geschlossenheit innerhalb der Mannschaft wider.