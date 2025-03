Trainerdebüt gelingt: Sottrum mit wichtigem Sieg im Abstiegskampf

Dabei wurde die frühe Führung durch den von Jarno Weisner bedienten Sander Hoops durch Tim Grahl schon in der 19. Minute egalisiert. Doch der TVS meisterte die schwierigen Momente und ging noch vor der Pause durch Leon Krause erneut in Führung (38.). Im zweiten Abschnitt ließ e sich nicht von der Siegerstraße abbringen. Für Klarheit sorgte Luca Rindfleisch, der nach Zuspiel von Andrej Edel acht Minuten vor Ende der regulären Spielzeit das 3:1 erzielte. In der Nachspielzeit erhöhte Rindfleisch, dessen Torausbeute im Herrenbereich bislang bei Null lag, sogar noch auf 4:1.

Durch den Sieg zog der TV Sottrum in der Tabelle an der TuSG Ritterhude vorbei. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge wuchs auf acht Punkte an. Am Sonntag soll beim Vorletzten aus Bassen der nächste Schritt in Richtung Klassenerhalt folgen. Einen Tag zuvor empfängt Ritterhude den Ligaprimus VSK Osterholz-Scharmbeck.

