Trainercoup bei der FSG! Michael Böhm wird neuer FSG Trainer

In den vergangenen Jahren war Böhm in der Region aktiv und konnte dort bedeutende Erfolge erzielen. Besonders hervorzuheben sind seine zwei erfolgreichen Amtszeiten bei den Regionalliga-Frauen des Magdeburger FFC in der Staffel Nordost, die er von 2015 bis 2017 und erneut von 2019 bis 2021 leitete. Unter seiner Führung konnten die jungen Teams beachtliche Leistungen erzielen und um den Aufstieg in die 2. Frauenbundesliga mitkämpfen.

Die Verantwortlichen der FSG sind überzeugt, mit Michael Böhm einen Trainer gefunden zu haben, der nicht nur über die nötige Erfahrung, sondern auch über die Leidenschaft und das Engagement verfügt, um die zuletzt erfolgreiche Mannschaft weiterzuentwickeln und erfolgreich zu führen. Ein stolzer Abteilungsleiter Gerald Bleidorn über den Trainerglücksgriff: "Ich finde es toll das Michael uns hilft, wir haben die ganze Saison gesucht. Sicherlich war Michael oft bei den Frauen zuschauen, bei uns auf den Sportplatz präsent und hat viele Spiele des Teams in den letzten Jahren gesehen, da seine Frau Josefin hier engagiert spielt und spielende Trainerin in dieser Saison war. Josi hat zusammen mit mir und Kathleen Stier die Mannschaft geführt. Wir wollten jetzt aber einen weiteren Schritt gehen, den Spielerinnen und den neuen jungen Spielerinnen, die hier aus der Region zu uns kommen, ein qualitativ hochwertiges Training bieten. Michael wurde von uns dann konkret angesprochen, er war ja eigentlich schon in seiner Trainerrente." Gerald Bleidorn

Michael Böhm war im Nachwuchsbereich bei Vereinen wie Hallescher FC (U8), VfL Halle 96 (U19), Haldensleber SC (U19, U17 und U15), Union 1861 Schönebeck (U19) und dem FSV Barleben (U13) aktiv. Im Männerbereich trainierte Böhm Union 1861 Schönebeck (Verbandsliga) interimistisch und Preussen 1899 Magdeburg (Landesliga). Hier konnte unter Anderem mit der U19 des VfL Halle und Union Schönebeck das Halbfinale im Landespokal erreicht werden. Im Frauenbereich erzielte Böhm vor allem mit dem MFFC einige sehenswerte Erfolge wie das Triple aus Landespokal, Futsal Landesmeisterschaft und NOFV-Futsalmeisterschaft (2020). Böhm gewann zusätzlich den NOFV-Pokal (2016), zwei weitere Hallenlandestitel und drei Landespokale mit den Frauen des MFFC und scheiterte zweimal denkbar knapp als Vizemeister der Regionalliga Nordost am 2. Liga Aufstieg. Drei mal schaffte Böhm den Sprung in die 2. DFB Pokal Runde mit den Magdeburger Frauen - dort waren mit dem SC Herford (2. Liga), Borussia Mönchengladbach und Turbine Potsdam (jeweils Erstligisten) die Endstation.

Vor einigen Wochen wurde Böhm vom Vorstand der FSG kontaktiert, um seine Bereitschaft zu erfragen, das Traineramt bei der FSG zu übernehmen. Nach eingehender Überlegung hat sich Böhm dazu entschieden, diese spannende Herausforderung anzunehmen das Team künftig zu coachen und dem Verein zu helfen. Eigentlich befand sich Böhm seit seinem letzten kurzem Engagement beim TSV Barmke (Frauen Regionalliga Nord) bereits im Trainer-Ruhestand. "Wir heißen Michael Böhm herzlich willkommen und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!" so Detlef Hopfgarten, Vereinsvorsitzender des SV Irxleben.

"Michael soll jetzt nach der sehr erfolgreichen Saison in der Landesliga, in der Halle und im Landespokal den Umbruch mit vielen neuen jungen Spielerinnen die hier aus der Region zu uns stoßen vorantreiben. Er wird die jungen Spielerinnen weiterentwickeln und den ganzen Standort Frauenfußball Irxleben/ Niederndodeleben und in der Börde mit unseren gestandenen Spielerinnen etablieren. Die Entwicklung der jungen Spielerinnen steht bei uns im Vordergrund und dafür ist Michael genau der richtige, da er es im Jugendbereich und den jungen Frauenteams des MFFC bewiesen hat" so Bleidorn. Abschließend ergänzt der Abteilungsleiter Fußball des SVI im Namen des Vereins und der FSG: "Das alle sehr stolz sind Michael hier zu begrüßen, er hat einen tollen Ruf und ist ein toller Mensch. Er ist ein Glücksgriff für uns und wir sind zuversichtlich das er unseren Standort weiterbringt und wir weitere Erfolge erzielen."

Böhm und die FSG konnten bereits zwei Neuzugänge mit Lisa Alex und Anna Gottemeier begrüßen. Weitere Neuzugänge werden in den nächsten Tagen vorgestellt. Die FSG wird unter dem neuen Trainer bis zu den Ferien weitertrainieren. Einige neue und Probespielerinnen werden dann bereits dabei sein.

Artikel Anna Gottemeier Artikel Lisa Alex