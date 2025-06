Ein sichtlich stolzer Gerald Bleidorn (l.) mit Neutrainer Michael Böhm (r.). – Foto: Foto Yvonne Sanne

Trainercoup bei der FSG: Ehemaliger Regionalliga-Coach übernimmt Frauen-Landesliga Nord +++ Michael Böhm wird neuer Coach bei der FSG Irxleben/Niederndodeleben

Die FSG Irxleben/Niederndodeleben freut sich, die Verpflichtung ihres neuen Trainers bekannt zu geben: Michael Böhm. Der 40-Jährige bringt eine beeindruckende Erfahrung im Fußball mit, insbesondere im Frauenbereich auf Regionalliga und im Jugend- und Männerbereich auf Verbandsliga- und Landesniveau. Böhm ist seit über zwölf Jahren als Trainer tätig und ist im Besitz der DFB-B Lizenz.

In den vergangenen Jahren war Böhm in der Region aktiv und konnte dort bedeutende Erfolge erzielen. Besonders hervorzuheben sind seine zwei erfolgreichen Amtszeiten bei den Regionalliga-Frauen des Magdeburger FFC in der Staffel Nordost, die er von 2015 bis 2017 und erneut von 2019 bis 2021 leitete. Unter seiner Führung konnten die jungen Teams beachtliche Leistungen erzielen und um den Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga mitkämpfen. Zum FuPa-Profil: >> Michael Böhm

Die Verantwortlichen der FSG sind überzeugt, mit Michael Böhm einen Trainer gefunden zu haben, der nicht nur über die nötige Erfahrung, sondern auch über die Leidenschaft und das Engagement verfügt, um die zuletzt erfolgreiche Mannschaft weiterzuentwickeln und erfolgreich zu führen. Ein stolzer Abteilungsleiter Gerald Bleidorn über den Trainerglücksgriff: "Ich finde es toll, dass Michael uns hilft, wir haben die ganze Saison gesucht. Sicherlich war Michael oft bei den Frauen zuschauen, bei uns auf dem Sportplatz präsent und hat viele Spiele des Teams in den letzten Jahren gesehen, da seine Frau Josefin hier engagiert spielt und spielende Trainerin in dieser Saison war. Josi hat zusammen mit Kathleen Stier und mir die Mannschaft geführt. Wir wollten jetzt aber einen weiteren Schritt gehen, den Spielerinnen und den neuen jungen Spielerinnen, die hier aus der Region zu uns kommen, ein qualitativ hochwertiges Training bieten. Michael wurde von uns dann konkret angesprochen, er war ja eigentlich schon in seiner Trainerrente." Zum FuPa-Profil: >> Gerald Bleidorn