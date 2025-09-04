Trainercheck inklusive: Berliner Regio-Start Zwischenbilanz nach sechs Spieltagen: So starten VSG Altglienicke, BFC Preussen, Hertha BSC II, BFC Dynamo und Hertha 03 in die Saison der Regionalliga Nordost Verlinkte Inhalte Regionalliga Nordost Hertha BSC II Erfurt Babelsberg FC CZ Jena + 14 weitere

Die Berliner Vertreter in der Regionalliga Nordost erleben nach sechs Spieltagen sehr unterschiedliche Starts. Während Altglienicke Stabilität zeigt und Preussen als Aufsteiger mithält, steckt Zehlendorf im Tabellenkeller. Hertha BSC II sammelt Remis, Dynamo stolpert durch eine Krise Ihr habt Fehler in den Berichten gefunden? Schreibt uns an berlin@fupa.net oder kontaktiert uns über unsere sozialen Medien bei Facebook und Instagram (FuPa Berlin)

Die VSG ist die konstanteste Berliner Mannschaft. Vier Siege (2:0 gegen Zehlendorf, 2:1 gegen Jena, 2:0 gegen Eilenburg, 3:1 in Luckenwalde) und zwei Niederlagen (0:1 gegen Lok, 1:3 gegen Erfurt) bringen zwölf Punkte. Der Abstand zum Spitzenreiter Halle beträgt sechs Zähler. Herausragend ist Jonas Nietfeld mit vier Treffern, dazu treffen Sylla, Friedrich und Wagner. Die VSG wirkt gefestigt – und erfüllt bisher das Saisonziel, oben mitzuspielen. Trainer:

Die Zusammenarbeit mit Neu-Coach Ersan Parlatan funktioniert. Der 48-Jährige bringt Erfahrung und Fachwissen als Fußballlehrer ein und lässt die Köpenicker in Richtung dritte Liga blicken. In den letzten Jahren galt Dynamo als dritte Kraft im Berliner Fußball, nun übernimmt Altglienicke diese Rolle. Ob es für ganz oben reicht, werden die nächsten Spiele zeigen Ihr wollt alle Transfers, Infos und News von der VSG Altglienicke erfahren?

Altglienicke Trainer Ersan Parlatan – Foto: Imago Images

BFC Preussen - Aufsteiger auf Kurs Der Aufsteiger zeigt sich konkurrenzfähig. Nach sechs Spielen stehen zwei Siege (2:0 in Zehlendorf, 2:1 gegen Chemie Leipzig), zwei Unentschieden (2:2 gegen Eilenburg, 1:1 in Chemnitz) und zwei Niederlagen (1:2 im Derby gegen Dynamo, 0:3 in Luckenwalde). Das ergibt acht Punkte – eine solide Bilanz. Torgefahr kam vor allem von Chadi Ramadan (zwei Tore) und Patrick Breitkreuz (ein Tor und ein Assist). Preussen überzeugt durch Einsatz und Kompaktheit, auch wenn die Rote Karte gegen Mensah und die Verletzung von Stammkeeper Westphal zuletzt die Stimmung trüben. Trainer: Daniel Volbert und Thorben Marx sitzen fest im Sattel. Beide haben noch keine A-Lizenz, sind jedoch im Lehrgang angemeldet und dürfen daher coachen. Nach den aktuellen NOFV Regeln. Gemeinsam mit Robert Dierichen und Torwarttrainer Gökhan Aydin wirkt das Trainerteam gefestigt. Nur eine längere Negativserie könnte die Ruhe gefährden. In der großen Preussen Familie Ihr wollt alle Transfers, Infos und News vom BFC Preussen wissen?

Preussen Duo Daniel Volbert und Thorben Marx – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Hertha BSC II - Viel Remis, wenig Fortschritt Die U23 von Hertha kommt nach sechs Spielen nur auf einen Sieg (5:2 gegen Eilenburg). Drei Unentschieden (3:3 gegen Zwickau, 2:2 in Zehlendorf, 1:1 in Greifswald) und zwei Niederlagen (0:1 in Jena, 2:3 gegen Meuselwitz) lassen die Mannschaft bei sechs Punkten und Rang zwölf stehen. Offensiv tragen mehrere Spieler Verantwortung: Ünal, Rölke, Gouram und Ajvazi treffen regelmäßig. Defensiv fehlt die Stabilität. In der Vorsaison lief der Start besser, die Tendenz weist dennoch ins Mittelfeld. Trainer: Rejhan Hasanovic steht nicht zur Diskussion. Als Ausbildungsteam hat Hertha II den Fokus auf Entwicklung. Erst eine längere Niederlagenserie mit Abstiegsgefahr würde die Lage ändern. Alles im Soll – wie schon mit Rang zehn in der Vorsaison. Ihr wollt alle Transfers, Infos und News von Hertha BSC II wissen?

Hertha BSC II Coach Rejhan Hasanovic – Foto: Kerstin Kellner

BFC Dynamo - Neuer Weg und harte Realität Der BFC steckt nach sechs Spielen in der Krise. Ein Sieg (2:1 bei Preussen), ein Remis (1:1 gegen Meuselwitz) und vier Niederlagen (0:1 in Halle, 2:3 gegen Erfurt, 3:4 bei Magdeburg II, 0:4 gegen Babelsberg) ergeben nur vier Punkte. Zu wenig für die eigenen Ansprüche. Putaro (drei Tore) und Reincke (zwei) sind die auffälligsten Torschützen, Gunte, Rogero und Shcherbakovski treffen je einmal. Mehrfach wurden Spiele in der Schlussphase aus der Hand gegeben. Anspruch und Realität klaffen derzeit weit auseinander. Trainer: Die Vereinsführung setzt auf einen Umbruch aus jungen und erfahrenen Spielern – der neue Dynamo-Weg. Davon profitiert Coach Dennis Kutrieb – noch. Trotz schwachem Start halten sich die Rufe nach einem Trainerwechsel in Grenzen, auch wegen der Verletzungen und der vielen Neuzugänge. Doch im Fußball entscheidet das Ergebnis. Gegen Hertha BSC II muss schon fast gewonnen werden, sonst könnten auch in Hohenschönhausen die Automatismen des Geschäfts schnell greifen. Hier alles über (Transfers, Infos und News) vom BFC Dynamo

Dynamo Trainer Dennis Kutrieb – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Hertha 03 Zehlendorf - Fehlstart mit Sorgenfalten Zehlendorf hat den schwierigsten Start aller Berliner Teams erwischt. Nach sechs Spielen stehen fünf Niederlagen (0:2 gegen Altglienicke, 0:2 gegen Preussen, 1:5 in Halle, 0:1 gegen Lok, 0:4 in Jena) und nur ein Remis (2:2 gegen Hertha BSC II). Mit einem Punkt und nur drei erzielten Toren ist die Mannschaft von Neucoach Steffen Israel Vorletzter. Einziger Lichtblick bleibt das Derby-Remis gegen Hertha II. Keskin, Reimann und Keller tragen sich in die Torschützenliste ein, doch offensiv ist das zu wenig und defensiv fallen zu viele Gegentore. Fazit: Für den Klassenerhalt braucht es eine deutliche Steigerung Trainer: Steffen Israel kommt aus dem Jugendbereich und muss sich nun im harten Regionalliga-Geschäft behaupten. Der 39-Jährige muss einen großen Kaderumbruch verkraften und schluckt die Abgangskröte von Torjäger Bocar Baro zum Halleschen FC. Der Kader ist an sich regionalligatauglich, das 2:2 gegen Hertha II hat das gezeigt. Doch bleiben die Siege aus, könnte es für Israel eng werden Transfers, Infos, Daten und News von Hertha 03 Zehlendorf

Hertha 03 Trainer Steffen Israel – Foto: Kerstin Kellner