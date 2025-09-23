Trainerbeben in Salmrohr 

13 Punkte aus den ersten sieben Spielen und nur der fünfte Tabellenplatz sind für den FSV Salmrohr in der laufenden Bezirksliga-West-Saison zu wenig. Nun hat der Verein reagiert – und sich, so der offizielle Wortlaut – von Trainer Frank Thieltges „in beiderseitigem Einvernehmen getrennt“. Dem Entschluss seien nach dem jüngsten 1:1 gegen den SV Lüxem „intensive Gespräche am Wochenende sowie bereits in den vergangenen Wochen vorausgegangen“. Als Nachfolger kehrt der frühere Salmrohrer Regionalligaspieler Rudi Thömmes (56) zurück. Assistiert wird er von Michael Weirich (42).

Beide waren bis vor wenigen Monaten noch im Profibereich engagiert: Thömmes hat immer noch einen Vertrag bei Zweitligist SV 07 Elversberg, wurde dort aber nach dem Wechsel von Cheftrainer Horst Steffen zu Bundesligist Werder Bremen freigestellt. „Der FSV bedankt sich ausdrücklich bei der SVE, dass Rudi Thömmes die Möglichkeit eingeräumt wurde, uns bis zum Saisonende helfen zu können“, heißt es von Vereinsseite. Weirich war zuletzt sechs Jahre Torwarttrainer des aktuellen Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Zuvor arbeitete er bei Eintracht Trier, FC Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg. „Rudi und Michael leben und lieben den Fußball. Sie haben in den vergangenen Jahren in professionellen Strukturen wertvolle Erfahrung gesammelt und brennen darauf, den FSV zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Wir sind überzeugt, dass sie der Mannschaft den nötigen Impuls geben können. Beide stehen für Ehrgeiz, Leidenschaft und Erfolgsbesessenheit – Tugenden, die wir dringend brauchen“, betont FSV-Vorsitzender Dennis Junk. Ausschlaggebend für die Trennung seien auch unterschiedliche Vorstellungen über die zukünftige Ausrichtung gewesen: Während Thieltges die Entwicklung des gesamten Vereins langfristig angelegt sah, hat für den Verein die sofortige Rückkehr der ersten Mannschaft in die Rheinlandliga oberste Priorität (weiterer Bericht folgt).