Trainerbeben in Madrid: Alonso freigestellt

Alonso, der als Spieler eine Klublegende ist und zuletzt mit Bayer Leverkusen eine der beeindruckendsten Erfolgsgeschichten der jüngeren Bundesliga-Historie geschrieben hatte, war erst vor wenigen Monaten nach Madrid zurückgekehrt. Der Verein präsentierte ihn damals als langfristige Lösung, als Architekt einer neuen Ära.

Doch die Realität entwickelte sich anders. Nach einer Reihe enttäuschender Ergebnisse, taktischer Unschärfen und wachsender Unruhe im Umfeld zog die Vereinsführung nun die Reißleine. Präsident Florentino Pérez sprach in einer kurzen Mitteilung von einer „notwendigen Entscheidung im Sinne der sportlichen Stabilität“.

Interne Quellen berichten von zunehmenden Spannungen zwischen Alonso und Teilen der Mannschaft. Vor allem die Balance zwischen Ballbesitzfußball und vertikaler Dynamik, die Alonso in Leverkusen perfektioniert hatte, wollte in Madrid nicht greifen.