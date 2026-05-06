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Trainerbeben im Trierer Süden: Traditionsclub zieht die Notbremse
Der VfL Trier trennt sich von Trainer Marco Neumann – nur Tage nach dessen Vertragsverlängerung. Ex-Zweitligaspieler Michael Fleck soll die Heiligkreuzer nun vor dem Abstieg in die B-Klasse bewahren.
von Andreas Arens · Heute, 18:25 Uhr · 0 Leser
Ist nach der Trennung von ihm als Trainer des VfL Trier sehr enttäuscht: Marco Neumann. – Foto: Sebastian Schwarz
Die bittere 1:2-Heimniederlage am Sonntag im Derby gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten FSV Trier-Tarforst II sowie vor allem der schwache Auftritt in der ersten Halbzeit warfen in Heiligkreuz alles über den Haufen. Erst in der Woche zuvor hatte der VfL Trier die Vertragsverlängerung mit Marco Neumann sowie die Verpflichtung seines Bruders Timo als spielenden Co-Trainer bekannt gegeben. Nun kam es zur Trennung.