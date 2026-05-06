Trainerbeben im Trierer Süden: Traditionsclub zieht die Notbremse

„Wir haben uns an den letzten Strohhalm geklammert. In vielen Spielen hat oft nur ein bisschen gefehlt. Wir haben alles getan, um in der jetzigen Konstellation weitermachen zu können. Wenn wir zehn Spieler hätten auswechseln können, hätten wir das getan. Wir müssen aber an den Verein denken und wissen, wie schwer der Weg von der B- zurück in die A-Klasse wäre“, beschreibt Vorsitzender Christian Brand die Entscheidung und schiebt nach: „Wir wollten einen neuen Schub und brauchen jetzt die fünf bis sieben Prozent, die uns oft gefehlt haben, um Punkte mitzunehmen.“

Diesen Impuls soll nun Michael Fleck setzen. Der 45-jährige frühere Zweitligaspieler von Eintracht Trier, Ex-Erstligaakteur in Luxemburg und einstiger Rheinlandliga-Torschützenkönig hat für die verbleibenden drei Spiele zugesagt. „Michael hat bis Sommer 2025 in verschiedenen Funktionen zehn Jahre im Nachwuchsbereich der Eintracht gearbeitet. Auch mit seiner Erfahrung als Spieler soll er unseren vielen jungen Leuten nun wertvolle Impulse geben“, hofft Brand. Wie es danach weitergeht, vermag er noch nicht zu sagen: „Unser voller Fokus liegt jetzt auf dem Klassenverbleib.“