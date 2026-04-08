Trainerbeben im Lavanttal: Thomas Silberberger soll den WAC retten

Der 52-jährige Tiroler tritt die Nachfolge von Ismail Atalan an, der erst vor wenigen Wochen als Hoffnungsträger präsentiert worden war. Doch die jüngste 1:3-Niederlage gegen Silberbergers Ex-Klub, die WSG Tirol, besiegelte das Schicksal Atalans. Es ist bereits der vierte Trainerwechsel in der laufenden Spielzeit für den WAC – ein deutliches Zeichen für die prekäre Lage im Lavanttal.

Für Silberberger bedeutet das Engagement in Wolfsberg eine Rückkehr ins Rampenlicht der ADMIRAL Bundesliga. Erst vor zwei Wochen endete sein kurzes Gastspiel bei Admira Wacker in der 2. Liga. Zuletzt war er als Experte für den Fernsehsender Sky tätig. Diese Rolle tauscht er nun gegen den harten Überlebenskampf im Tabellenkeller ein.

„Der WAC ist eine reizvolle Aufgabe. Ein Bundesligist, der weit unter seinem Wert geschlagen ist. Ich sehe hier sehr viel Potenzial“, erklärte Silberberger in einem ersten Statement. Sein Ziel ist klar definiert: In den verbleibenden sieben Runden muss er die „Wölfe“ vor dem drohenden Abstieg bewahren.