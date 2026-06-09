Trainerbeben endet mit „Rücktritt vom Rücktritt“ Das „kleine Beben in der Rhön“ ist vorerst wieder abgeklungen. von André Hofmann · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Turbulente Tage liegen hinter Andreas Mannel und dem SV Borsch 1925. – Foto: © Christian Heilwagen

Nachdem Trainer Andreas Mannel und Co-Trainer Christoph Neidhardt ihre Ämter nach der bitteren 0:3-Heimniederlage gegen den damaligen Tabellenletzten SV Blau-Weiß Büßleben zur Verfügung gestellt hatten, sorgte am Montagabend ein vereinsinternes „Notkommando“ für die Wende. Nach intensiven Gesprächen mit dem Vorstand und Spielern des SV Borsch 1925 erklärten beide Übungsleiter am Dienstagmorgen ihren Rücktritt vom Rücktritt und werden die Rhöner auch im entscheidenden letzten Saisonspiel der Thüringenliga beim SV Blau-Weiß Neustadt/Orla betreuen.

Dabei war die Situation wenige Tage zuvor noch eskaliert. Nach der blutleeren Vorstellung gegen Büßleben, die den SVB tief in den Abstiegskampf rutschen ließ, sahen sich Trainer und Mannschaft massiver Kritik ausgesetzt. Nach Informationen aus dem Vereinsumfeld wurden insbesondere Andreas Mannel und mehrere Spieler von Zuschauern verbal attackiert. Für den langjährigen Coach, der in den vergangenen Jahren maßgeblich für den sportlichen Aufschwung des Vereins verantwortlich war, brachte dies das Fass endgültig zum Überlaufen. Bereits am Sonntag hatte Mannel das Gespräch mit dem Vorstand gesucht, der jedoch aufgrund des parallel laufenden Sportfestes stark eingebunden war. Noch am Abend stellte der Trainer ebenso wie sein langjähriger Weggefährte Christoph Neidhardt seine Position zur Verfügung. Über den Rücktritt berichtete zunächst insuedthueringen.de. Dort hatte Mannel die schwierige Situation bereits eingeordnet. „Leider haben wir es in den letzten Wochen nicht geschafft, teils auch bedingt durch eine extreme Verletztenmisere, den Turnaround zu schaffen. Wir mussten jede Woche aufs Neue improvisieren“, erklärte der Trainer gegenüber dem Portal. Zudem sei die Mannschaft auf Thüringenliga-Niveau „mehr und mehr an ihre Grenzen gestoßen“. Gleichzeitig übernahm Mannel Verantwortung für die sportliche Entwicklung: „Unterm Strich übernimmt ein Trainerteam dann auch vollumfänglich die Verantwortung.“

Vorstand & Team reagiert mit Rückholaktion Am Montagabend reagierte der Vorstand zusammen mit Schlüsselspielern des Thüringenliga-Kaders um Fabian Göb und Niklas Kraus schließlich geschlossen. Ab 18 Uhr wurde die Situation intern aufgearbeitet, anschließend suchten die Verantwortlichen persönlich das Gespräch mit Mannel. Nach FuPa-Informationen holten die Vereinsvertreter den Trainer sogar zu Hause ab, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Das Ergebnis: Der Verein stellte sich demonstrativ hinter sein Trainerteam. „Der Vorstand hat sich geschlossen vor Andreas Mannel gestellt und wir geben ihm die vollste Rückendeckung. "Er ist der sportliche Kopf für die Region und für die Erste Männermannschaft in Borsch, betonte Vorsitzender André Schäfer gegenüber FuPa Thüringen.

Die deutlichen Worte zeigten Wirkung. Nach weiteren Gesprächen mit Co-Trainer Christoph Neidhardt folgte am Dienstagmorgen die Kehrtwende. „Wir sind froh, dass Andreas und Christoph den Weg mit uns weitergehen. Wir werden im Vorstand einiges hinterfragen und das Ganze wird im Sommer aufgearbeitet. Auch wir müssen hier dazulernen und unsere Hausaufgaben machen“, erklärte ein hörbar erleichterter Schäfer.

Andreas Mannel (mittig) und Vorsitzender André Schäfer (rechts) feierten letzte Saison den Aufstieg in die Thüringenliga. – Foto: © Christian Heilwagen