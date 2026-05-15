Trainerbeben beim Verbandsliga-Zweiten Verbandsliga +++ Der 1.FC Bruchsal trennt sich von seinen Coaches +++ Thorsten Damm übernimmt bis Saisonende von Homepage/1.FCB/red. · Heute, 09:01 Uhr · 0 Leser

André Walica ist nicht mehr Trainer des 1.FC Bruchsal. – Foto: Siegfried Lörz

Der 1. FC Bruchsal hat am Donnerstag Trainer André Walica und Co-Trainer Benjamin Britsch freigestellt. Vorangegangen waren intensive interne Gespräche sowie die Mitteilung des Trainerteams, die Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus nicht fortführen zu wollen. Mit der frühzeitigen Klärung möchte der Verein für alle Beteiligten einen geordneten und fairen Abschluss ermöglichen.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte der Verein die sportliche Gesamtsituation sorgfältig bewertet. "Dabei wurde deutlich, dass die gemeinsame Arbeitsgrundlage im sportlichen Bereich nicht mehr die Stabilität hatte, die nach unserer Ansicht für die entscheidende Phase der Saison notwendig ist", erklärte Sportvorstand Michael Grub. Gerade mit Blick auf die verbleibenden Aufgaben und die noch möglichen sportlichen Ziele habe sich der Verein daher entschieden, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden, um Mannschaft und Verein bestmöglich aufzustellen. Der 1. FC Bruchsal liegt in der Verbandsliga Nordbaden nach 27 Spieltagen mit 52 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und hat weiterhin beste Chancen auf die Aufstiegsrelegation. "Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen. André Walica hat beim 1. FC Bruchsal hervorragende Arbeit geleistet. Er hat die Mannschaft in der vergangenen Saison auf Platz zwei geführt und sie auch in diesem Jahr wieder in eine sehr gute sportliche Ausgangsposition gebracht. Dafür gebührt ihm großer Respekt", sagte Grub weiter. Walica sei nicht nur ein fachlich sehr guter Trainer, sondern auch ein Mensch, der im Verein für seine Geradlinigkeit, seine Verlässlichkeit und seine klare Haltung sehr geschätzt werde. "André hat sich immer mit großem Einsatz und hoher Identifikation für den 1. FC Bruchsal eingebracht", betonte er. Das gelte in gleicher Weise auch für Co-Trainer Britsch.

Der 1. FC Bruchsal dankt André Walica und Benjamin Britsch daher ausdrücklich für die geleistete Arbeit und ihren großen persönlichen Einsatz. Der Fokus des Vereins gilt nun vollständig den verbleibenden Spielen und der Chance, die Saison erfolgreich abzuschließen. Über die Nachfolge, insbesondere für die laufende Saison, wird der Verein zeitnah informieren. Der 1. FC Bruchsal hat die Trainerfrage für die verbleibenden Spiele der laufenden Saison geklärt. Thorsten Damm übernimmt die Mannschaft bis zum Saisonende und wird das Team damit auch in der entscheidenden Phase um die Aufstiegsspiele zur Oberliga Baden-Württemberg betreuen.

Thorsten Damm (r.) übernimmt den 1.FC Bruchsal bis zum Saisonende. – Foto: Ingo Doberstein