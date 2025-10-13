Trainerbank im Gesundbrunnenstadion neu besetzt

Nachfolger wird Benedikt Seipel, zuletzt Co-Trainer beim Halleschen FC. Der 39-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 und wird bereits am morgigen Dienstag erstmals das Training der Mannschaft leiten. Unterstützt wird er als Co-Trainer von Michael Grimm und Johannes Huke. Der Vorstand ist überzeugt, mit Benedikt Seipel einen engagierten und fachlich starken Trainer gefunden zu haben, der die Mannschaft weiterentwickeln und ihr neue Impulse geben wird. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Benedikt Seipel und sind sicher, dass er die richtigen Akzente setzen kann, um unser großes Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen", so der SC in der Vereinsmitteilung.

Die Entscheidung zur Freistellung von Thüne ist dem Vorstand alles andere als leichtgefallen. Unter der Leitung von André Thüne feierte der 1. SC 1911 Heiligenstadt im Sommer den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte: den Aufstieg in die Oberliga. Zudem erreichte die Mannschaft im März das Halbfinale des Landespokals – ein weiterer Beleg für die erfolgreiche Arbeit und das große Engagement des Trainers. "Wir sind André und dem Trainerstab um Co. Trainer Stefan Lerch und Daniel Fröhlich für ihre leidenschaftliche Arbeit und ihren unermüdlichen Einsatz sehr dankbar. Sie haben unseren Verein in einer wichtigen Phase entscheidend geprägt und uns unvergessliche Momente geschenkt. Dafür gilt ihnen unser voller Respekt und unsere Anerkennung. Wir wünschen ihnen für ihre persönliche sowie berufliche Zukunft nur das Beste", so der Verein in der offiziellen Mitteilung. "Trotz dieser Verdienste ist der Verein überzeugt, dass ein neuer Impuls notwendig ist, um die Mannschaft zurück in die Erfolgsspur zu führen. Es geht darum, die Saisonziele nicht aus den Augen zu verlieren und alle Kräfte zu bündeln. Wir müssen jetzt neue Energie freisetzen, um gemeinsam den Klassenerhalt zu schaffen", so der Verein weiter.