 2025-10-10T17:03:43.034Z

Vereinsnachrichten
VfB-Trainer Mustafa Karaoglan
VfB-Trainer Mustafa Karaoglan – Foto: VfB Gisingen

Traineraus beim VfB

Gisingen-Cheftrainer Mustafa Karaoglan stellt sein Amt zur Verfügung

Verlinkte Inhalte

KA Saar
Wallerfangen
Fraulautern II
VfB Dillingen 1906/2025
DJK Dilling.

Karaoglan tritt nach 2,5 Jahren Trainerjahren zurück

Nach zweieinhalb Jahren an der Seitenlinie ist Schluss. Mustafa Karaoglan hat am gestriegen Sonntag nach dem Remis gegen den SV Lisdorf, seine Tätigkeit als Trainer des VfB Gisingen mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

„Ich habe mich entschieden, mein Amt beim VfB Gisingen niederzulegen. Die letzten Jahre waren intensiv, lehrreich und von vielen schönen Momenten geprägt. Ich danke dem Verein, dem Team und allen die mich in dieser Zeit begleitet und unterstützt haben und darüber hinaus für die gute Zusammenarbeit“, so Karaoglan

Zu den Gründen für die Entscheidung möchte sich der ehemalige Coach nicht näher äußern.

Der VfB Gisingen steht nun vor der Aufgabe, eine Nachfolgelösung zu finden.

Aufrufe: 012.10.2025, 11:46 Uhr
Randolf HeylmannAutor