Traineraus beim VfB

Nach zweieinhalb Jahren an der Seitenlinie ist Schluss. Mustafa Karaoglan hat am gestriegen Sonntag nach dem Remis gegen den SV Lisdorf, seine Tätigkeit als Trainer des VfB Gisingen mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

„Ich habe mich entschieden, mein Amt beim VfB Gisingen niederzulegen. Die letzten Jahre waren intensiv, lehrreich und von vielen schönen Momenten geprägt. Ich danke dem Verein, dem Team und allen die mich in dieser Zeit begleitet und unterstützt haben und darüber hinaus für die gute Zusammenarbeit“, so Karaoglan