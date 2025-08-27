Trainerära Markus Berft in Pressath ist zu Ende

Nach dem torreichen 5:5 am vergangenen Spieltag gegen den Tabellenletzten TSV Königstein II suchte die Mannschaft das Gespräch mit TSV-Vorstand Josef Sirtl. „Die letzten Spiele, vor allem das in Riglasreuth, haben gezeigt, dass es zwischen Trainer und Mannschaft scheinbar nicht zu bereinigende Differenzen gibt, und auch gegen Königstein war dies zu sehen. Dass die Mannschaft Fußball spielen kann, zeigte sie nach dem 1:3-Rückstand“, so der Vereinsboss. Daraufhin reagierte den Verein, bat Markus Berft noch am Sonntag um ein Gespräch, bei dem ihm mitgeteilt wurde, dass die Trennung von Seiten der Mannschaft gewünscht wird.

Markus Berft selbst, dessen Vertrag erst in der vergangenen Winterpause bis in das Jahr 2027 verlängert worden war, zeigte sich natürlich enttäuscht: „Die Mannschaft hat den Verein darüber informiert, dass sie eine Veränderung auf dem Trainerposten wollen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen“, so der Übungsleiter in einem ersten kurzen Kommentar. Vereinschef Josef Sirtl berichtete, dass Berft diese Entscheidung angenommen habe und akzeptiere. „Wir haben uns einvernehmlich getrennt. Menschlich und auch sportlich waren wir im Verein immer von ihm überzeugt, er ist ein guter Freund geworden.“

Wenn sicherlich auch schweren Herzens wünscht der scheidende Trainer dem Verein alles Gute: „Ich möchte mich ausdrücklich beim Verein, namentlich Josef Sirtl und Markus Zibell, für die immer offene und auf Augenhöhe geführte Kommunikation danken. Es war, trotz des abrupten Endes, eine tolle, sehr intensive, aber aus meiner Sicht auch erfolgreiche Zeit in Pressath. Und der Mannschaft wünsche ich selbstverständlich ebenfalls alles Gute auf ihrem weiteren sportlichen Weg.“