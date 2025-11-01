Trainerabschied in der Landesklasse: "Ich bin nicht aus der Welt"

Aus gesundheitlichen Gründen hat Katte sein Amt niedergelegt und der neuen Trainer-Generation das Kommando übergeben. Die bisherigen Co-Trainer Christian Baartz (30), Tim Seydlitz (24) und Chris Katte (36) sollen den Landesklasse-Vertreter - beginnend mit dem Auswärtsspiel in Altenweddingen - durch den weiteren Saisonverlauf führen. Zu den FuPa-Profilen:

Für Mario Katte ist es nicht der erste Abschied aus Kleinmühlingen. Immer wieder führte sein Weg dorthin zurück. So auch nach seiner letzten Verabschiedung im Sommer 2023. Nur wenige Monate später stand der Coach schon wieder an der Seitenlinie, sprang wieder bei seinem Herzensclub ein. Aus der damaligen Interimslösung wurden zwei Jahre.

Und auch dieser Abschied soll nun nicht endgültig sein. "Ich bin nicht aus der Welt und bleibe dem Verein erhalten. Wenn ich meine Verletzung auskuriert habe, werde ich im neuen Jahr auch wieder meine Vorstandstätigkeit aufnehmen und vielleicht auch in anderer Form im Hintergrund arbeiten“, erklärte Katte der "Volksstimme". Die Spiele des TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens wird das Urgestein jedenfalls weiter genau verfolgen.