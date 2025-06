Trainerabschied in der Landesklasse

Einen Trainerabschied gibt es in der Landesklasse West: René Meinert wird die SG Saarmund verlassen. Hier sind die Infos des Vereins dazu:

Aus einem kleinen Kader holte er stets das Beste heraus und führte junge Spieler zu Stammkräften und wichtigen Bausteinen des Kaders. Unvergessen wird die Kreismeisterschaft 2023 bleiben. Mit 72 Punkten führte er sein Team zur Meisterschaft und damit in die Landesklasse. Letztes Jahr dann auch schon der nächste Erfolg – der Klassenerhalt. Und auch diese Saison hat er unsere erste Männermannschaft zum Klassenerhalt geführt.

Am Samstag steht er das letzte mal zu Hause am Berg an der Seitenlinie. Kommt alle und bereitet ihm eine würdige Kulisse!

+++

So sieht die Tabelle der Landesklasse West aus:

1. SV Viktoria Potsdam (Auf) 28 26-1-1 129:23 79

2. SSV Einheit Perleberg 28 20-2-6 99:45 62

3. FSV Babelsberg 74 (Ab) 28 18-2-8 85:46 56

4. SV Grün-Weiß Brieselang 28 15-4-9 66:46 49

5. SV Empor Schenkenberg 1928 28 15-4-9 64:47 49

6. SG Grün-Weiß Golm 28 15-3-10 67:43 48

7. FSV Veritas Wittenberge/Breese 28 13-6-9 64:56 45

8. FK Hansa Wittstock 1919 28 12-4-12 47:76 40

9. VfL Nauen 28 10-6-12 56:59 36

10. SG Michendorf (Ab) 28 10-5-13 39:52 35

11. SV Babelsberg 03 II 28 9-2-17 74:70 29

12. Pritzwalker FHV 03 28 9-2-17 48:69 29

13. SG Saarmund 28 6-10-12 36:69 28

14. TSV Chemie Premnitz 28 6-4-18 44:82 22

15. SV Eiche 05 Weisen (Auf) 28 4-7-17 24:84 19

16. MSV 1919 Neuruppin II 28 4-2-22 23:98 14