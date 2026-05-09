Trainerabschied früher als geplant Beim FSV 06 Eintracht Hildburghausen kommt es kurz vor Saisonende zu einem unerwarteten Trainerwechsel. von André Hofmann · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tobias Leinhos, Andre Hahneman

Dirk Forkel hat seine Tätigkeit als Cheftrainer fünf Spieltage vor Schluss beendet. Eigentlich war seine offizielle Verabschiedung nach zwei Jahren Amtszeit erst am letzten Spieltag vorgesehen. Beim Spiel in Suhl saß der 62-Jährige nicht mehr auf der Bank.

„Wir haben uns am Dienstag nach dem Training zusammengesetzt und die gegenwärtige Situation gemeinsam besprochen“, erklärt Forkel die Entscheidung. „Letztendlich sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass ich meine Trainertätigkeit beende. Ich erhoffe mir davon neue Impulse für die Mannschaft, denn zuletzt war die Luft raus. Das zeigen unsere letzten Ergebnisse.“ Dabei verweist der 62-Jährige auch auf die schwierige personelle Lage: „Sicher waren diese Ergebnisse auch durch die Vielzahl der verletzungsbedingten Ausfälle wie Stammkeeper Geyling oder Mannschaftskapitän Schelhorn sowie die Offensivspieler Schneider und Kuhles beeinflusst. Diese Ausfälle sind nicht einfach zu ersetzen.“

Eingebrochen nach der Winterpause... Sportlich hatte die Eintracht lange eine starke Saison gespielt. Noch zur Winterpause war Hildburghausen mitten im Titelkampf mit dem VfL Meiningen 04 und übernahm zu Beginn der Rückrunde sogar die Tabellenführung. Doch im April folgte der Bruch: In den letzten fünf Partien holte die Mannschaft nur einen Punkt und verlor zunehmend den Anschluss an die Spitzengruppe. Den Tiefpunkt markierte die 1:2-Niederlage beim Tabellenletzten in Ifta am vergangenen Wochenende. Auch der sportliche Leiter Johannes Schelhorn bestätigt den gemeinsamen Prozess der Entscheidung: „Dirk ist von seinem Posten zurückgetreten. Er hat mit uns die sportliche Situation und Entwicklung in den letzten Wochen offen analysiert und will damit bewusst einen Impuls von außen ermöglichen, damit die über weite Teile sehr gute Saison noch möglichst erfolgreich abgeschlossen werden kann.“