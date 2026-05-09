Trainerabschied früher als geplant

Dirk Forkel hat seine Tätigkeit als Cheftrainer fünf Spieltage vor Schluss beendet. Eigentlich war seine offizielle Verabschiedung nach zwei Jahren Amtszeit erst am letzten Spieltag vorgesehen. Beim Spiel in Suhl saß der 62-Jährige nicht mehr auf der Bank.
„Wir haben uns am Dienstag nach dem Training zusammengesetzt und die gegenwärtige Situation gemeinsam besprochen“, erklärt Forkel die Entscheidung. „Letztendlich sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass ich meine Trainertätigkeit beende. Ich erhoffe mir davon neue Impulse für die Mannschaft, denn zuletzt war die Luft raus. Das zeigen unsere letzten Ergebnisse.“
Dabei verweist der 62-Jährige auch auf die schwierige personelle Lage: „Sicher waren diese Ergebnisse auch durch die Vielzahl der verletzungsbedingten Ausfälle wie Stammkeeper Geyling oder Mannschaftskapitän Schelhorn sowie die Offensivspieler Schneider und Kuhles beeinflusst. Diese Ausfälle sind nicht einfach zu ersetzen.“
Sportlich hatte die Eintracht lange eine starke Saison gespielt. Noch zur Winterpause war Hildburghausen mitten im Titelkampf mit dem VfL Meiningen 04 und übernahm zu Beginn der Rückrunde sogar die Tabellenführung. Doch im April folgte der Bruch: In den letzten fünf Partien holte die Mannschaft nur einen Punkt und verlor zunehmend den Anschluss an die Spitzengruppe. Den Tiefpunkt markierte die 1:2-Niederlage beim Tabellenletzten in Ifta am vergangenen Wochenende.
Auch der sportliche Leiter Johannes Schelhorn bestätigt den gemeinsamen Prozess der Entscheidung: „Dirk ist von seinem Posten zurückgetreten. Er hat mit uns die sportliche Situation und Entwicklung in den letzten Wochen offen analysiert und will damit bewusst einen Impuls von außen ermöglichen, damit die über weite Teile sehr gute Saison noch möglichst erfolgreich abgeschlossen werden kann.“
Gleichzeitig richtet Schelhorn den Blick aber auch auf die Mannschaft: „Aufgrund der Art und Weise, wie die letzten Spiele bestritten wurden, bedarf es nun auch einer Reaktion der Mannschaft selbst, um wieder Spiele erfolgreich zu gestalten.“ Bis zum Saisonende übernimmt nun Carlo Dötsch die Verantwortung an der Seitenlinie. Der frühere Leistungsträger der ersten Mannschaft kennt den Verein bestens und soll die Mannschaft stabilisieren. Im Sommer übernimmt wie geplant Thomas Schneyer die Mannschaft (FuPa Thüringen berichtete).
Trotz des sportlich schwierigen Endes überwiegt beim Verein der Dank gegenüber Forkel. „Natürlich möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich im Namen der Mannschaft und des Vorstandes für die geleistete Arbeit in den letzten fast zwei Jahren zu bedanken“, betont Schelhorn. „Dirk hat den Trainerposten immer zuverlässig und mit viel Hingabe und Leidenschaft gelebt. Die Zeit wird mir immer positiv in Erinnerung bleiben, weil er einfach ein sehr guter Trainer und feiner Mensch ist.“
Auch Forkel selbst blickt trotz des vorzeitigen Abschieds positiv auf seine Zeit bei der Eintracht zurück: „Es war eine schöne Zeit in Hildburghausen. Es hat mir immer viel Spaß gemacht und ich wünsche der Mannschaft und dem Verein alles Gute.“