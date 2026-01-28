Trainerabschied beim Thüringenliga-Schlusslicht Der SV Blau-Weiß Büßleben startet ohne ein gewohntes Gesicht an der Seitenlinie in die Rückrunde der Thüringer Verbandsliga. von André Hofmann · Heute, 12:25 Uhr · 0 Leser

Mario Wisocki kehrt Büßleben den Rücken zu. – Foto: © Luisa Thorwarth

Büßleben-Trainer Mario Wisocki hat am Montagabend sein Amt niedergelegt. Eine fast 10-jährige Ära endet damit. Vorausgegangen waren vereinsinterne Gespräche, in denen sich unterschiedliche Vorstellungen zwischen Mannschaft und Trainerteam über die sportliche Ausrichtung und die Trainingsarbeit herauskristallisiert hatten.

Wisocki, der den Verein über viele Jahre entscheidend geprägt hat, erklärte seinen Schritt mit dem Wunsch der Mannschaft nach neuen Impulsen. „Die Spieler haben mir klar signalisiert, dass sie einen neuen Weg einschlagen möchten. Das habe ich respektiert, auch wenn ich mir sehr gewünscht hätte, nach dem Aufstieg gemeinsam den Klassenerhalt zu schaffen“, so der 53-Jährige in der Vereinsmitteilung. Der SV Blau-Weiß sei ihm in den vergangenen neuneinhalb Jahren ans Herz gewachsen. Seit seinem Amtsantritt im Sommer 2016 entwickelte der gebürtige Erfurter die erste Mannschaft zu einem der Topteams der Landesklasse Staffel 2. Zu den sportlichen Höhepunkten zählen der Einzug ins Halbfinale des Thüringenpokals 2019 sowie der historische Aufstieg in die Thüringenliga im Jahr 2025. Auch überregional fand die Arbeit Anerkennung: Bei der jüngsten „Erfurter Sportlerwahl des Jahres“ belegte das Team Rang drei in der Mannschaftswertung.

Sportlich spürte der SV Blau-Weiß Büßleben in der Hinrunde den kalten Thüringenliga-Gegenwind. Mit acht Zählern aus 15 Spielen rangiert der Neuling auf den letzten Tabellenplatz zur Halbserie - auch wenn viele Spieler enger waren, jedoch Punkte ausblieben. Wisocki betonte gegenüber FuPa Thüringen bereits beim Saisonstart: "Der Ligaverbleib wäre für uns gefühlt ein weiterer Aufstieg. Wenn es am Ende nicht klappt, waren wir trotzdem die ersten, die nach einer 100-jährigen Vereinsgeschichte in die Thüringenliga aufgestiegen sind. Uns wird keiner den Kopf abreißen.“

Nach fast zehn Jahren endet die Amtszeit von Mario Wisocki in Büßleben. – Foto: © Luisa Thorwarth