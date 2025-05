Trainerabschied am Handy: Wildsteig/Rottenbuch unterliegt bei letztem Heimspiel

Die SG Wildsteig/Rottenbuch unterliegt Berg mit 0:1 und rutscht in der Tabelle ab. Trainer Fabian Lindauer wurde verabschiedet.

Eine Heimniederlage ohne große Konsequenzen handelte sich der FC Wildsteig/Rottenbuch gegen den MTV Berg ein. Für das einzige Tor der Partie sorgte Bergs Marcel Höhne, der mit 23 Treffern nun von der Spitze der Torschützenliste der Kreisliga 1 grüßt. Da zunächst einige Spieler der Heimmannschaft sowie der langjährige Trainer Fabian Lindauer verabschiedet wurden, verschob sich der Anpfiff um einige Minuten nach hinten. Krankheitsbedingt war der Coach nur per Handy zugeschaltet.

Bereits nach einer Viertelstunde forderte Gästetrainer Maximilian Wagner seine Mannen auf, bissiger in die Zweikämpfe zu gehen. Eine Anweisung, der sein Team umgehend nachkam und im Anschluss immer besser ins Spiel fand. Die erste Chance des MTV entstand nach einer schnellen Kombination für Yannick Blum, der über das Tor der Heimmannschaft zielte. Es war die zweite Gelegenheit, die schließlich zum Erfolg führte. Eine Kopfballverlängerung landete bei Marcel Höhne.

Die Anfangsphase der Partie gehörte dem FC. Bereits nach zehn Sekunden zappelte der Ball im Netz der Gäste, doch der Treffer von Fabian Kees wurde aberkannt – Abseits. Nur drei Minuten später setzte Gregor Schaffer den Ball aus 16 Metern Entfernung über die Querlatte. Eine Riesenchance hatte auch Roman Hindelang, der alleine auf das Gästetor zulief, dann aber an Bergs Schlussmann Josef Pernerstorfer scheiterte.

Nachdem FC-Verteidiger Martin Hennebach auf dem nassen Rasen unglücklich ausgerutscht war, umspielte Bergs Toptorjäger Torwart Greinwald – und schon klingelte es im Kasten. Um ein Haar hätte Höhne später noch nachgelegt, bugsierte das Spielgerät nach einem missglückten Klärungsversuch aber an den Pfosten. Gegen Ende der ersten Halbzeit fasste sich dann Fabian Hindelang aus 25 Metern ein Herz. Mit den Fingerspitzen lenkte Bergs Keeper den Schuss noch an die Latte. Einen weiteren Abschluss von Roman Hindelang parierte Pernerstorfer ebenfalls.

„Zu Beginn der Partie waren wir sehr gut im Spiel und hatten einige gute Chancen auf den ersten Treffer, kassieren aber aus dem Nichts das Gegentor“, resümierte Spielertrainer Martin Hennebach. „Mit der Führung im Rücken war Berg präsenter im Spiel, vor allem Höhne hat uns Probleme bereitet.“

Gegentor kam „aus dem Nichts“

Nach Wiederbeginn war zunächst der FC am Zug. Eine Flanke von Roman Hindelang setzte Josef Noder jedoch nur ans Außennetz. Im weiteren Verlauf verlor die Begegnung zusehends an Spannung. Doch der FC wollte sich mit der Niederlage nicht abfinden und spielte sich gegen Ende noch ein paar Gelegenheiten heraus, scheiterte aber stets am Keeper der Gäste. „In der zweiten Halbzeit war bei uns die Luft etwas raus, die Begegnung ist etwas dahin geplänkelt. Die Saison ist lang, wir haben viele verletzte Spieler und uns fehlten zum Schluss einfach die Körner, um die Partie noch zu drehen“, bilanzierte Martin Hennebach nach Abpfiff.