 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Trainerabgang kurz vor Schluss

SV Anraff trennt sich von Mühling

von red · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: ban.jo

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Fr.-VL Nord Hessen
SV Anraff
Sascha Mühling
Sascha Mühling
Daniel Möller
Daniel Möller

Beim SV Anraff hat die 3:4-Niederlage bei der TSG Wilhelmshöhe personelle Folgen. Wie die HNA berichtet, gehen Trainer Sascha Mühling und der Verein nach dem Spiel getrennte Wege.

Besonders bitter aus Sicht der Waldeckerinnen: Anraff hatte in Wilhelmshöhe trotz dreimaliger Führung am Ende leer ausgehen. Dagegen durfte die SG Landau/Wolfhagen im Rennen um den Klassenerhalt in der Verbandsliga Nord durch einen wichtigen Heimsieg gegen den SC Münchholzhausen aufatmen, wodurch sich die Ausgangslage für die Konkurrenz verschärft hat.

Bis zum Saisonende übernimmt nun Co-Trainer Daniel Möller die sportliche Verantwortung. Auf den SV Anraff warten in den verbleibenden drei Begegnungen noch anspruchsvolle Aufgaben, darunter auch das Derby in Landau sowie zwei Heimspiele.