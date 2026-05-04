Trainerabgang kurz vor Schluss

Besonders bitter aus Sicht der Waldeckerinnen: Anraff hatte in Wilhelmshöhe trotz dreimaliger Führung am Ende leer ausgehen. Dagegen durfte die SG Landau/Wolfhagen im Rennen um den Klassenerhalt in der Verbandsliga Nord durch einen wichtigen Heimsieg gegen den SC Münchholzhausen aufatmen, wodurch sich die Ausgangslage für die Konkurrenz verschärft hat.

Bis zum Saisonende übernimmt nun Co-Trainer Daniel Möller die sportliche Verantwortung. Auf den SV Anraff warten in den verbleibenden drei Begegnungen noch anspruchsvolle Aufgaben, darunter auch das Derby in Landau sowie zwei Heimspiele.