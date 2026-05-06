Trainerabgang bei Stadtzürcher Drittligist

FC Neumünster: Westerberg coacht Drittliga-Team. Beim Drittligisten FC Neumünster kommt es zu einem sofortigen Trainerwechsel: Nurettin Atici ist nicht länger Cheftrainer der 1. Mannschaft. Der Verein nennt in erster Linie "personelle Gründe". Die sportliche Situation beim Witiker Klub ist angespannt. Nach der jüngsten 1:3-Niederlage gegen Unterstrass 2 bleibt der FCN Tabellenletzter der Gruppe 3. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz ist mittlerweile auf neun Punkte angewachsen. Für die weiteren Spiele übernimmt vorerst der bisherige Co-Trainer Ville Westerberg die Verantwortung an der Seitenlinie. Die nächste Herausforderung lässt nicht lange auf sich warten: Im kommenden Spiel trifft Neumünster auf den FC Srbija – ein weiteres wichtiges Duell im Kampf gegen die Relegation.

FC Wohlen: Oswald wird neuer Trainer. Der FC Wohlen hat die Verpflichtung von Jérôme Oswald als neuen Cheftrainer der Erstliga-Mannschaft bekannt gegeben. Der 51-Jährige wird das Team zur kommenden Saison übernehmen . Oswald ist derzeit noch beim FC Red Star in der 2. Liga interregional engagiert. Mit seinem Wechsel übernimmt er beim derzeitigen Tabellenneunten der Gruppe 2 erstmals eine Trainerstation ausserhalb der Region Zürich. In seiner bisherigen Karriere sammelte Oswald umfassende Erfahrung im Schweizer Amateurfussball. Er war unter anderem als Cheftrainer beim FC Seefeld , SC YF Juventus, FC Wettswil-Bonstetten, FC United Zürich, FC Horgen sowie FC Thalwil tätig. Beim FC Wohlen tritt Jérôme Oswald (er war auch schon bei uns im Podcast) die Nachfolge von Piu Nascimento an, der die Aargauer aktuell noch betreut.