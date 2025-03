Trainer zieht es ins Ausland: Simon Freutsmiedl verlässt SV Warngau

Der SV Warngau muss in der Rückrunde der Saison 2024/25 auf ein echtes Urgestein verzichten: Simon Freutsmiedl, der bis zuletzt als Spieler der ersten Mannschaft, Trainer der zweiten Mannschaft und Leiter der Sparte Fußball tätig war, plant aus familiären Gründen einen Umzug nach Liechtenstein. Im Gespräch verrät der 34-Jährige unter anderem, wie schwer ihm dieser Schritt fiel, und was noch drin ist für den SVW.

Herr Freutsmiedl, fehlt Ihnen gerade die Phase bei Amateurvereinen, in der man im Training gerne mal bei Minusgraden oder Matschwetter herumläuft?

Also generell fehlt mir der Fußball schon, aber auf diese Phase kann ich relativ gut verzichten (lacht). Manchmal hat man sich als erfahrener Spieler, der durch den Matsch läuft und dann aussieht wie ein Kleinkind, schon gefragt: Was mache ich hier eigentlich? Jetzt merke ich, wie viel Zeit der Fußball in Anspruch nimmt, und habe einfach Zeit für andere Hobbys – das ist schon cool. Andererseits wird der Reiz schon wieder kommen, je wärmer es wird.

Wie schwer fiel Ihnen der Schritt, Ihre Ämter niederzulegen und nach Liechtenstein zu ziehen?

Es ist ganz klar ein zweischneidiges Schwert: Zum einen habe ich nicht mehr diese organisatorische Verantwortung wie, Spiele zu verlegen oder Spielern für ein B-Klassen-Spiel hinterher zu telefonieren – und das geht mir auch nicht ab. Aber was ich schon vermisse, ist der persönliche Teil, also mit Freunden zusammenzukommen und ehrenamtlich, also für den guten Zweck, etwas bewegen zu können.

Nun haben Sie als Spartenleiter, Spieler und Trainer für lange Zeit etwas im Verein bewegen können. Was war in der Rückschau die spaßigste und die herausforderndste Tätigkeit?

Die größte Herausforderung stellt eindeutig das Trainersein der zweiten Mannschaft dar. Hier hat man ständig Personalmangel, wie auch bei vielen anderen Vereinen, wobei es auch immer ein Glücksgefühl ist, wenn man eine Saison erfolgreich bestreitet. Der coolste Teil war zuletzt als fast 35-Jähriger noch bei den Jungs in der ersten Mannschaft auftrumpfen zu können. Aber auch die Arbeit als Spartenleiter macht extrem viel Spaß, da man gewisse Abläufe umstrukturieren und prägen kann.

Die A-Klassen-Mannschaft aus Warngau belegt derzeit Rang sieben mit neun Punkten Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz. Was ist noch drin in den verbleibenden Spielen?

Ich denke, das Team sollte schon versuchen, nochmal oben heranrücken zu können. Gleichzeitig ist man im Verein auch realistisch genug, dass ein Jahr mehr in der A-Klasse kein Beinbruch wäre. Mal sehen, wozu es am Ende reicht, aber mit Relegationsspielen kennen wir uns ja aus in Warngau.

Wie sieht es aus mit einem baldigen Comeback auf dem Platz? Können sich die Warngauer darauf freuen oder war es das vorerst mit dem Fußball?

Ich freue mich zunächst darauf, ein paar Spiele aus einer anderen Perspektive – nämlich bei schönem Wetter mit einem Weißbier in der Hand auf der Terrasse stehend – zu sehen (lacht). Außerdem möchte ich auch in einer möglichen neuen Heimat die Augen offen halten, um dort irgendwo vereinsmäßig unterzukommen und Leute kennenzulernen. Aber sollte einmal Engpass herrschen und beispielsweise bei der Reserve noch jemand gebraucht werden, bin ich natürlich zur Stelle.