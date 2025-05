Trainer Zalewski: Von Unruhe in Xanten kein Spur

Fünf Spieltage vor Ende der Bezirksliga hat’s der TuS Xanten selber in der Hand, den direkten Klassenerhalt einzutüten. Das Team von Marcel Zalewski steht auf dem rettenden 14. Tabellenplatz und liegt zwei Punkte vor Alemannia Pfalzdorf; die Gocher müssten aktuell in die Abstiegsrelegation. Am Sonntag sollten für den TuS drei weitere Zähler dazukommen. Auf heimischen Rasen geht’s ab 15 Uhr gegen das noch sieglose Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter.

Zalewski, von Beruf Grundschullehrer, verpasste die turbulente Jahreshauptversammlung der Xantener Fußballer. Er weilte zwar in der Stadt, war aber auf Klassenfahrt in der Jugendherberge unweit der Südsee. Dass seine Spieler auf dem Mitgliedertreffen im Mittelpunkt standen, ist ihm natürlich nicht entgangen. Die Gerüchte, dass sich die Mannschaft am Saisonende auflösen könnte, weil die meisten Kicker das Weite suchen, wollte der Coach nicht kommentieren, sondern machte stattdessen deutlich, dass es aktuell keine Unruhe im Fürstenberg-Stadion gebe: „Das hat doch der Sieg in Kevelaer gezeigt.“

Acht Punkte benötigt der TuS wohl noch, um den Klassenerhalt fix zu machen, so die Rechnung des Trainers. Der große Vorteil im Abstiegskampf: Alle fünf noch ausstehenden Spiele finden am Fürstenberg statt. Bei zwölf Punkten Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz geht’s nur noch darum, die beiden ungewollten „Bonuspartien“ zu vermeiden. Der Gegner in der Relegation käme übrigens aus der Bezirksliga-Gruppe 1. Das Hinspiel wäre am 4. Juni, das Rückspiel am 8. Juni (Pfingstmontag).