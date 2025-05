Trainer Zalewski knüpft Verbleib an Bedingungen

Am Sonntag treffen im Fürstenberg-Stadion ab 15 Uhr zwei Mannschaften aufeinander, die in der zweiten Saisonhälfte zu den Teams der Stunde zählen. Der TuS Xanten liegt in der Rückrunden-Tabelle mit 26 Punkten aus 13 Spielen auf Rang drei, die SF Broekhuysen mit 28 Zählern aus 14 Partien auf Platz zwei. Während es für die Straelener in dieser Saison um nichts mehr geht’s, droht dem TuS weiterhin der Abstieg durch die Relegation. Drei Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf Rang 15, den Alemannia Pfalzdorf belegt, weiterhin zwei Punkte.