Trainer Zabeli weiß: „Es wird Zeit für den ersten Dreier“

Zabeli und sein Team benötigen Punkte – Foto: www.sassenhagen.com

Sechs Rückrunden-Spieltage sind in der Bezirksliga, Gruppe 1, absolviert. Aber noch immer wartet der SC Rhenania Hochdahl auf den ersten Sieg. Mehr als drei Remis waren bisher nicht drin – und mehr als der Relegationsplatz (15) auch nicht. Geht es nach Cheftrainer Mursel Zabeli wird diese eher bescheidene Serie am Sonntag ab 15.30 Uhr auf dem Sportplatz Grünstraße gegen den SV Uedesheim beendet: „Es wird langsam Zeit, dass wir den ersten Dreier einfahren. Der wäre wichtig für das Selbstvertrauen der Jungs und in unserer nicht einfachen Situation Gold wert. Wir müssen die positiven Eindrücke aus den zwei letzten Remis-Spielen gegen Hösel und Lohausen mitnehmen. Gerade in Lohausen standen wir dicht vor dem ersten Erfolg.“

Uedesheim startet stark in das neue Fußballjahr

Da sind die vor Beginn der zweiten Serie durch ehemalige Landesligaspieler wie Maik Ferber (SC Kapellen) oder Maurice Girke (DJK Gnadental) verstärkten Gäste besser dran. Mit vier Niederlagen ins neue Fußballjahr gestartet, siegte der ehemalige Oberligist (2012 bis 2014) zuletzt zweimal in Folge. Völlig überraschend am 5. März mit 3:1 beim ambitionierten ASV Mettmann und vor Wochenfrist mit 2:1 gegen den TV Kalkum-Wittlaer. Zum Jahreswechsel mit Hochdahl noch nahezu gleichauf im Tabellenkeller nimmt der SVÜ (27 Punkte) jetzt immerhin Rang zwölf ein. Auch ein Indiz dafür, dass die Winterzugänge gemeinsam mit dem vorhandenen Personal wie Torjäger Felix Frason (13 Treffer), Mittelfeldroutinier Christos Pappas oder Kapitän Daniel Ferber zu einer kompakten Einheit zusammengefunden haben.

Ein weiterer Leistungsträger der Gäste fehlt allerdings. Celal-Can Yücel, bereits beim 1:1 im Hinspiel des Feldes verwiesen, handelte sich zuletzt gegen Kalkum die gelb-rote Karte ein. Zuvor (18.) hatte der 31-jährige Mittelfeldspieler sein Team noch in Führung gebracht. Bei der Rhenania sind bis auf die Langzeitverletzten Tobi Schössler, Walli Papadopoulos und Ardian Duraku soweit alle Mann an Bord. Einzig hinter dem sich zuletzt in guter Form präsentierenden Mittelfeldspieler David Szewczyk (muskuläre Probleme) steht ein Fragezeichen.