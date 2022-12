Trainer Wranik verlängert bei Concordia Rheinberg Kreisliga A Moers: Vom SV Scherpenberg kommt zur Rückrunde mit Daniel Lauderbach ein neuer Torwart.

„Mir steht ein gutes Team zur Verfügung. Das Drumherum passt. Klasse finde ich, dass uns auch auswärts so viele Zuschauer unterstützen“, sagt der 41-Jährige. Dennis Tenge ergänzt: „Manni kommt sehr gut bei der Mannschaft an. Sportlich sind wir im Soll. Ziel am Saisonende ist weiterhin ein Platz in den Top fünf.“ Auch Wraniks Co-Trainer Ingo Feß und Marco Hagl führen ihre Jobs über die laufende Saison hinaus fort.

Zudem kommt mit Daniel Lauderbach ein weiterer Schlussmann zur Concordia. Der 21-Jährige gehörte zum Kader des Landesligsten SV Scherpenberg, kam aber nicht zum Einsatz. Wranik kennt ihn noch aus seiner Zeit beim SV Schwafheim: „Da wir nicht wissen, wann André Dietrich wieder richtig fit ist, und ob sein Knie hält, mussten wir auf der Position was tun.“ Zudem steht gibt es bald eine weitere Alternative für die Offensive. Henrik van de Mötter aus der Reserve soll fortan als Feldspieler fester Bestandteil des A-Liga-Kaders sein.