Trainer Wranik lässt seine Zukunft in Rheinberg offen

Ende September herrschte nach dem katastrophalen Saisonstart mit vielen herben Klatschen bei Concordia Rheinberg noch Alarmstimmung auf allen Ebenen. Zwischenzeitlich wurde sogar offen über einen Rückzug aus der Kreisliga A nachgedacht. „Wir standen sportlich vor dem Abgrund., es war schon kurz vor zwölf“, blickt Trainer Manfred Wranik zurück.
Doch die Trendwende ist gelungen. Mit inzwischen 14 Punkten aus 15 Spielen hat der Fusionsklub die Abstiegsränge verlassen und liegt nun schon fünf Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz. Die Erleichterung ist spürbar, auch beim Coach: „Ich muss den Jungs ein riesiges Kompliment machen. Wie sie sich reinhauen, den Kampf annehmen, einfach Bock haben – das zahlt sich aus. Die Ergebnisse sind deutlich besser geworden.“
Nach und nach kehren Leistungsträger in den Kader zurück, die Winterpause kommt dem Verein gelegen. Der Blick richtet sich Richtung Tabellenmittelfeld. Der jüngste Rückschlag am Sonntag – ein deutliches 0:7 beim SV Menzelen – soll daran nichts ändern. Bereits nach 15 Minuten sah Torwart Timo Hahn nach einer Notbremse die Rote Karte, eine laut Wranik „50:50-Szene“.
In Unterzahl vergab die Concordia zunächst sogar einen Elfmeter, ehe das Spiel komplett kippte. „Da kam alles zusammen“, sagte Wranik. „Die Niederlage fällt viel zu hoch aus.“ Für Menzelen schnürte Mario Alkämper einen Dreierpack. Zudem trafen Constantin van Elten (2), Niclas Kolkenbrock und Luca Terfloth.
Wie es nach der Saison in Rheinberg weitergeht, ist völlig offen – sportlich wie strukturell. „Einige Spieler werden älter und hören auf. Das wird im Sommer sowieso schwer“, so Wranik, der seine Zukunft an der Xantener Straße offenlässt. Die Gespräche über die weitere Ausrichtung der Concordia werden erst Anfang Januar steigen.
Für die Rheinberger geht es am Freitagabend (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Wraniks Ex-Klub SV Schwafheim weiter, der Hinrunden-Abschluss steigt am 13. Dezember beim Spitzenteam aus Asberg.