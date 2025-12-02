Trainer Wranik lässt seine Zukunft in Rheinberg offen

Doch die Trendwende ist gelungen. Mit inzwischen 14 Punkten aus 15 Spielen hat der Fusionsklub die Abstiegsränge verlassen und liegt nun schon fünf Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz. Die Erleichterung ist spürbar, auch beim Coach: „Ich muss den Jungs ein riesiges Kompliment machen. Wie sie sich reinhauen, den Kampf annehmen, einfach Bock haben – das zahlt sich aus. Die Ergebnisse sind deutlich besser geworden.“

Nach 15 Minuten sieht Torwart Timo Hahn Rot