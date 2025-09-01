Trainer Witt: „Zweite Halbzeit war ein 50:50-Spiel“

Der SV Heiligenfelde hat auch am vierten Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover keinen Befreiungsschlag landen können. Beim ambitionierten SV Brigitta-Elwerath Steimbke setzte es eine 0:3-Niederlage, die vor allem aufgrund einer schwachen ersten Halbzeit verdient war – aber aus Sicht der Gäste dennoch unnötig hoch ausfiel.

„Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen und haben es nicht geschafft, Steimbke vom Tor fernzuhalten“, bilanzierte Trainer Pascal Witt. Früh geriet sein Team durch Treffer von Luis Bernardo Oetting (18.) und Moritz Strutz (30.) mit 0:2 in Rückstand. Noch vor der Pause bot sich Kenneth Lange nach einem Abwehrfehler der Hausherren die große Chance zum Anschluss, doch seine unglückliche Ballannahme ließ den Moment verstreichen.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Heiligenfelde deutlich verbessert. „Das war ein ausgeglichenes Spiel“, so Witt. Seine Mannschaft erspielte sich mehrere hochkarätige Möglichkeiten: Jonte Warneke scheiterte freistehend am gegnerischen Torwart, ein Freistoß nach einem Foulspiel an Colin Tettenborn landete in der Mauer, und ebenjener Tettenborn wurde später noch auf der Linie gestoppt, nachdem er den Keeper bereits überlupft hatte.