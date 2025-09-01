Trainer Witt: „Zweite Halbzeit war ein 50:50-Spiel“

Der SV Heiligenfelde hat auch am vierten Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover keinen Befreiungsschlag landen können. Beim ambitionierten SV Brigitta-Elwerath Steimbke setzte es eine 0:3-Niederlage, die vor allem aufgrund einer schwachen ersten Halbzeit verdient war – aber aus Sicht der Gäste dennoch unnötig hoch ausfiel.
„Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen und haben es nicht geschafft, Steimbke vom Tor fernzuhalten“, bilanzierte Trainer Pascal Witt. Früh geriet sein Team durch Treffer von Luis Bernardo Oetting (18.) und Moritz Strutz (30.) mit 0:2 in Rückstand. Noch vor der Pause bot sich Kenneth Lange nach einem Abwehrfehler der Hausherren die große Chance zum Anschluss, doch seine unglückliche Ballannahme ließ den Moment verstreichen.
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Heiligenfelde deutlich verbessert. „Das war ein ausgeglichenes Spiel“, so Witt. Seine Mannschaft erspielte sich mehrere hochkarätige Möglichkeiten: Jonte Warneke scheiterte freistehend am gegnerischen Torwart, ein Freistoß nach einem Foulspiel an Colin Tettenborn landete in der Mauer, und ebenjener Tettenborn wurde später noch auf der Linie gestoppt, nachdem er den Keeper bereits überlupft hatte.
„Wir hatten die klareren Chancen“, ärgerte sich Witt, „aber wenn man so fahrlässig mit ihnen umgeht, bleibt man am Ende punktlos.“ Statt des möglichen Anschlusstreffers fiel eine Viertelstunde vor Schluss auf der Gegenseite das 0:3 – erneut durch Oetting, der einen Konter eiskalt abschloss.
Mit nur einem Punkt aus vier Partien rutscht der SVH immer tiefer in den Tabellenkeller. Vor dem Hintergrund, dass gleich vier Mannschaften am Saisonende absteigen können, wird der Druck auf die Mannschaft von Woche zu Woche größer. Die Hoffnung auf eine Trendwende lebt jedoch: Die engagierte zweite Halbzeit macht Mut – muss nun aber auch endlich einmal in Zählbares umgemünzt werden.
SV Brigitta-Elwerath Steimbke – SV Heiligenfelde 3:0
SV Brigitta-Elwerath Steimbke: Pascal Paatzsch, Leon Thies (85. Pascal Stenzel), Luis Bernardo Oetting, Lars Klose, Nico Langner (80. Yilmaz Hauran), Philip Deeke, Marcel Wind, Mirko Theiss (62. Bennet Blase), Moritz Strutz, Darian Guse, Jarek Büchau (62. Fynn Bahr) - Trainer: Dennis Pissor
SV Heiligenfelde: Jörn Wachtendorf, Kevin Gibek, Alban Aradini (85. Tim Paschek), Lance Glander, Tristan Godesberg, Enno Beckmann, Kenneth Lange, Mirko Labbus, Colin Tettenborn, Jasper Raake, Jonte Warneke (75. Lucas Hink) - Trainer: Pascal Witt
Schiedsrichter: Thorsten Strang
Tore: 1:0 Luis Bernardo Oetting (18.), 2:0 Moritz Strutz (30.), 3:0 Luis Bernardo Oetting (75.)