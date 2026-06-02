Trainer Wichmann verlängert – Stürmer Schaller geht von Olaf Wegerich · Heute, 18:34 Uhr · 0 Leser

Heides Chefcoach Markus Wichmann und Co-Trainer Leif Hahn. – Foto: Volker Schlichting

Der Heider SV setzt auch in der kommenden Saison auf Beständigkeit und hat die Verträge mit Trainer Markus Wichmann sowie mit Co-Trainer Leif Hahn verlängert. Vorerst zwar nur per Handschlag, aber in Kürze soll es dann auch einen schriftlichen Vertrag geben. Während die in der Szene heiß diskutierte Trainerfrage damit endlich geklärt ist, gibt es im Heider Liga-Kader einen Abgang zu verzeichnen.

Talentierter Angreifer Mats Schaller verlässt die Dithmarscher Mit Mats Schaller wird die Dithmarscher ein junger, hoffnungsvoller und talentierter Angreifer verlassen. In der abgelaufenen Saison in der Flens-Oberliga konnte Schaller 25 Spiele unter Trainer Markus Wichmann absolvieren und erzielte dabei drei Treffer. Allerdings waren es in der Regel nur Kurzeinsätze.

Starke interne Konkurrenz erschwert den Durchbruch

Doch bei der starken internen Konkurrenz mit einem wieder genesenen Mika Kieselbach, Hendrik Fleige oder Jonah Gieseler hätte es auch Mats Schaller mit all seinen Vorzügen schwer gehabt, sich durchzusetzen. Insofern ist ein Vereinswechsel zu einem Oberligisten mit der Perspektive auf deutlich längere Einsatzzeiten absolut nachvollziehbar. Gerüchte um Wechsel zum MTSV Hohenwestedt Mit Blick auf die Region käme da vor allem der MTSV Hohenwestedt als neuer Verein für Schaller infrage, der sich nach dem Abgang von Torjäger Kjell Knaak in der Winterpause nur hauchdünn den Klassenverbleib in der Flens-Oberliga sichern konnte und dringend einen torgefährlichen Angreifer benötigt, um eine erneute Zittersaison zu vermeiden. Zudem haben mehrere aktuelle MTSV-Spieler eine Heider Vergangenheit, was neben der räumlichen Nähe ebenfalls für einen Wechsel spricht.

Cedric Nielsen (li., TuS Rotenhof) auf ungewohnter Position als-Linksverteidiger gegen Mats Schaller (Heider SV). – Foto: Volker Schlichting