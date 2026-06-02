Trainer Wichmann verlängert – Stürmer Schaller geht

Der Heider SV setzt auch in der kommenden Saison auf Beständigkeit und hat die Verträge mit Trainer Markus Wichmann sowie mit Co-Trainer Leif Hahn verlängert. Vorerst zwar nur per Handschlag, aber in Kürze soll es dann auch einen schriftlichen Vertrag geben. Während die in der Szene heiß diskutierte Trainerfrage damit endlich geklärt ist, gibt es im Heider Liga-Kader einen Abgang zu verzeichnen.
Mit Mats Schaller wird die Dithmarscher ein junger, hoffnungsvoller und talentierter Angreifer verlassen. In der abgelaufenen Saison in der Flens-Oberliga konnte Schaller 25 Spiele unter Trainer Markus Wichmann absolvieren und erzielte dabei drei Treffer. Allerdings waren es in der Regel nur Kurzeinsätze.
Doch bei der starken internen Konkurrenz mit einem wieder genesenen Mika Kieselbach, Hendrik Fleige oder Jonah Gieseler hätte es auch Mats Schaller mit all seinen Vorzügen schwer gehabt, sich durchzusetzen. Insofern ist ein Vereinswechsel zu einem Oberligisten mit der Perspektive auf deutlich längere Einsatzzeiten absolut nachvollziehbar.
Mit Blick auf die Region käme da vor allem der MTSV Hohenwestedt als neuer Verein für Schaller infrage, der sich nach dem Abgang von Torjäger Kjell Knaak in der Winterpause nur hauchdünn den Klassenverbleib in der Flens-Oberliga sichern konnte und dringend einen torgefährlichen Angreifer benötigt, um eine erneute Zittersaison zu vermeiden. Zudem haben mehrere aktuelle MTSV-Spieler eine Heider Vergangenheit, was neben der räumlichen Nähe ebenfalls für einen Wechsel spricht.
Wie Heides Geschäftsführer Hannes Nissen gegenüber YOUKICK bestätigte, war der 19-Jährige am vergangenen Freitag mit einem Wechselwunsch an ihn herangetreten. „Mats hat sich hier nichts zu Schulden kommen lassen und hat auch immer mit viel Respekt gegenüber seinen Konkurrenten die Situation angenommen. Mats ist noch ein sehr junger Spieler und hat dennoch aus seinem Jahrgang in der vergangenen Saison die meisten Spiele in der Herren-Oberliga gemacht. Gleichzeitig ist die Konkurrenz auf seiner Position sehr groß und die Chance auf Spielzeit bei seinem neuen Verein sicherlich größer. Wir gehen absolut im Guten auseinander und wünschen ihm den maximalen Erfolg – privat wie sportlich.“