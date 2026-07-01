Trainer-Wende beim TSV Nürnberg-Buch: Wiedmann & Schulik wieder weg

Der TSV Buch hat ein neues Trainerteam: In die neue Saison sollte den Landesliga-Dino eigentlich Marco Wiedmann und Sebastian Schulik führen, doch die Zeit des ehemaligen Ammerthal-Duo endet in Nürnberg vorzeitig.
In einer Pressemitteilung erklärt der Verein die Hintergründe: "Der TSV Buch muss seine Trainerposition neu besetzen. Die kurzfristige Entscheidung von Marco Wiedmann, den Verein aus beruflichen Gründen zu verlassen, kam für die Verantwortlichen des TSV Buchs sehr überraschend. In diesem Zuge beendet der TSV Buch auch die Zusammenarbeit mit Sebastian Schulik.
Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Sebastian Schulik, der in den vergangenen Wochen – einschließlich des Trainingslagers – kurzfristig die alleinige Verantwortung für die Mannschaft übernommen und dabei großen Einsatz gezeigt hat."
In Buch haben sie bereits Ersatz, wie der Verein mitteilt: "Zum neuen Cheftrainer der ersten Mannschaft wird Patrick Pollak ernannt. Der bisherige A-Jugend-Trainer, der bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison die erste Mannschaft betreute, übernimmt die Aufgabe nun dauerhaft. Unterstützt wird er künftig von Alin Marita als Co-Trainer, der seine langjährige Erfahrung aus dem Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg Greuther Fürth in das Trainerteam einbringt. Das neue Trainerteam übernimmt mit sofortiger Wirkung die Vorbereitung auf die kommende Saison."
In diesem Sommer hatte der TSV Buch mit einigen starken Neuzugängen aufhorchen lassen. So verstärken unter anderem Maximilian Dobra (ASV Neumarkt), Daniel Roth (FSV Stadeln) oder Ex-Regionalliga-Spieler Darko Lukic den Verein.
Für Patrick Pollack bleibt nun noch etwas Zeit sich mit seinem Team auf den Landesliga-Start vorzubereiten. Der Verein spielt gegen Kalchreuth das Eröffnungsspiel am 16. Juli um 18:30 Uhr.