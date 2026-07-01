Trainer-Wende beim TSV Nürnberg-Buch: Wiedmann & Schulik wieder weg »Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Sebastian Schulik« von pm/btfm · Heute, 12:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfoto Zink / A.Schlirf

Der TSV Buch hat ein neues Trainerteam: In die neue Saison sollte den Landesliga-Dino eigentlich Marco Wiedmann und Sebastian Schulik führen, doch die Zeit des ehemaligen Ammerthal-Duo endet in Nürnberg vorzeitig.

In einer Pressemitteilung erklärt der Verein die Hintergründe: "Der TSV Buch muss seine Trainerposition neu besetzen. Die kurzfristige Entscheidung von Marco Wiedmann, den Verein aus beruflichen Gründen zu verlassen, kam für die Verantwortlichen des TSV Buchs sehr überraschend. In diesem Zuge beendet der TSV Buch auch die Zusammenarbeit mit Sebastian Schulik. Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Sebastian Schulik, der in den vergangenen Wochen – einschließlich des Trainingslagers – kurzfristig die alleinige Verantwortung für die Mannschaft übernommen und dabei großen Einsatz gezeigt hat."