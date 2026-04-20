Trainer Weiß: "Total unnötig"

Der SV Arminia Vechelde hat im Tabellenkeller der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim TSV Schwicheldt entschied ein Treffer von Müller in der dritten Minute der Nachspielzeit eine lange ausgeglichene Partie.
Der SV Arminia Vechelde hat am 24. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 einen späten 1:0-Erfolg beim TSV Schwicheldt gefeiert. In einer lange ereignisarmen Begegnung fiel die Entscheidung erst in der dritten Minute der Nachspielzeit.
Beide Mannschaften bewegten sich vor der Partie im unteren Tabellenbereich. Schwicheldt war mit 24 Punkten aus 18 Spielen in den Spieltag gegangen, Vechelde war mit 21 Punkten aus 20 Partien hinter dem TSV in die Partie gestartet. Entsprechend vorsichtig entwickelte sich die Begegnung, in der klare Torchancen über weite Strecken Mangelware blieben.
Die Gastgeber bemühten sich vor heimischem Publikum um Spielkontrolle, fanden gegen kompakt verteidigende Vechelder jedoch nur selten Lücken.
Auf der anderen Seite setzte Arminia vor allem auf Umschaltmomente, ohne zunächst zwingend vor das Tor zu kommen. Als vieles bereits auf eine torlose Punkteteilung hindeutete, fiel die Entscheidung tief in der Nachspielzeit. Nach einem schnellen Gegenstoß traf Müller in der 90.+3 Minute zum 1:0 für die Gäste. Schwicheldt war in dieser Phase weit aufgerückt und wurde für die offensive Ausrichtung bestraft.
„Wir verlieren, weil wir in der 93. Minute zu siebt vorne stehen bleiben und einen Konter fressen“, sagte Schwicheldts Trainer Benjamin Weiß nach dem Spiel. „Total unnötig, nichts mitgenommen.“
Durch den Auswärtssieg verbessert sich der SV Arminia Vechelde im engen Tabellenmittelfeld leicht und sammelt drei wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss. Für den TSV Schwicheldt hingegen bleibt es bei 24 Zählern, womit die Mannschaft weiter im unteren Bereich der Tabelle feststeckt. Entscheidend war am Ende ein einziger Moment – und der gehörte in der Nachspielzeit den Gästen.