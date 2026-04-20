Trainer Weiß: "Total unnötig" Arminia Vechelde gewinnt in Schwicheldt mit 1:0 in der Nachspielzeit von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nückel/Steinmann

Der SV Arminia Vechelde hat im Tabellenkeller der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim TSV Schwicheldt entschied ein Treffer von Müller in der dritten Minute der Nachspielzeit eine lange ausgeglichene Partie.

Der SV Arminia Vechelde hat am 24. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 einen späten 1:0-Erfolg beim TSV Schwicheldt gefeiert. In einer lange ereignisarmen Begegnung fiel die Entscheidung erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. Beide Mannschaften bewegten sich vor der Partie im unteren Tabellenbereich. Schwicheldt war mit 24 Punkten aus 18 Spielen in den Spieltag gegangen, Vechelde war mit 21 Punkten aus 20 Partien hinter dem TSV in die Partie gestartet. Entsprechend vorsichtig entwickelte sich die Begegnung, in der klare Torchancen über weite Strecken Mangelware blieben.

Die Gastgeber bemühten sich vor heimischem Publikum um Spielkontrolle, fanden gegen kompakt verteidigende Vechelder jedoch nur selten Lücken.