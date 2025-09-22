– Foto: Nicole Seidl

Trainer Weiß spricht von "völlig verdienter Niederlage" 1:4-Pleite beim Aufsteiger – schwache Leistung in Wipshausen kostet Schwicheldt den nächsten Dämpfer

Der TSV Schwicheldt hat sich am siebten Spieltag der Bezirksliga 2 Braunschweig beim Aufsteiger TSV Wipshausen eine empfindliche 1:4-Niederlage eingehandelt – und das völlig verdient, wie auch Trainer Benjamin Weiß unumwunden einräumte.

"Das, was uns sonst auszeichnet – Mentalität, Wille – war gestern nicht da. Und dann kannst du gegen jeden Gegner in der Liga verlieren." Dabei hatte die Partie für Schwicheldt zunächst vielversprechend begonnen: Timo Schrader brachte seine Mannschaft nach einer halben Stunde mit 1:0 in Führung. Doch schon sechs Minuten später glich Hendrik Filbrandt für Wipshausen aus – ein erster Knacks im Spiel des TSV, von dem sich die Gäste nicht mehr erholten.

Wipshausen dreht auf, Schwicheldt baut ab

Nach dem Seitenwechsel war es erneut Filbrandt, der Schwächeldt einen empfindlichen Stich versetzte: Sein Treffer zum 3:1 (57.) war bereits die Vorentscheidung, nachdem Melvin Witte zuvor den 2:1-Führungstreffer erzielt hatte (49.). Spätestens mit dem 4:1 durch den eingewechselten Tim Kretschmer in der 77. Minute war der Deckel drauf. In keiner Phase der zweiten Hälfte fand Schwicheldt zurück ins Spiel. Auch die Wechsel zur Pause und nach einer Stunde verpufften weitgehend wirkungslos. Der TSV verlor nicht nur spielerisch den Faden, sondern ließ auch jene Grundtugenden vermissen, die das Team bislang ausgezeichnet hatten.