Trainer Weiß spricht von "völlig verdienter Niederlage"

Der TSV Schwicheldt hat sich am siebten Spieltag der Bezirksliga 2 Braunschweig beim Aufsteiger TSV Wipshausen eine empfindliche 1:4-Niederlage eingehandelt – und das völlig verdient, wie auch Trainer Benjamin Weiß unumwunden einräumte.
"Das, was uns sonst auszeichnet – Mentalität, Wille – war gestern nicht da. Und dann kannst du gegen jeden Gegner in der Liga verlieren."
Dabei hatte die Partie für Schwicheldt zunächst vielversprechend begonnen: Timo Schrader brachte seine Mannschaft nach einer halben Stunde mit 1:0 in Führung. Doch schon sechs Minuten später glich Hendrik Filbrandt für Wipshausen aus – ein erster Knacks im Spiel des TSV, von dem sich die Gäste nicht mehr erholten.
Wipshausen dreht auf, Schwicheldt baut ab
Nach dem Seitenwechsel war es erneut Filbrandt, der Schwächeldt einen empfindlichen Stich versetzte: Sein Treffer zum 3:1 (57.) war bereits die Vorentscheidung, nachdem Melvin Witte zuvor den 2:1-Führungstreffer erzielt hatte (49.). Spätestens mit dem 4:1 durch den eingewechselten Tim Kretschmer in der 77. Minute war der Deckel drauf.
In keiner Phase der zweiten Hälfte fand Schwicheldt zurück ins Spiel. Auch die Wechsel zur Pause und nach einer Stunde verpufften weitgehend wirkungslos. Der TSV verlor nicht nur spielerisch den Faden, sondern ließ auch jene Grundtugenden vermissen, die das Team bislang ausgezeichnet hatten.
Tabelle rückt enger zusammen
Durch die Niederlage fällt Schwicheldt mit zehn Punkten auf Rang acht zurück – punktgleich mit dem Gegner aus Wipshausen. Zwar ist der Anschluss ans obere Mittelfeld weiterhin in Reichweite, doch die Leistung in Wipshausen zeigt: Ohne Einstellung und Disziplin reicht es in dieser Liga gegen keinen Gegner.
Am kommenden Spieltag gilt es, wieder die richtige Haltung auf den Platz zu bringen – sonst droht ein weiteres Abrutschen ins Niemandsland der Tabelle.
TSV Wipshausen – TSV Schwicheldt 4:1
TSV Wipshausen: Steffen Ansorge, Alexander Müller, Felix Böttcher, Julius Bennet Weidner, Melvin Witte, Raphael Bamberg, Nils Laurer, David Klinke (90. Maximilian Baars), Hendrik Filbrandt (77. Tim Kretschmer), Gerret Doerger, Tim Brennecke (81. Dominik Laurer)
TSV Schwicheldt: Nico Palandt, Pascal Taraschewski, Timo Schrader, Ben Lenz (46. John Lenz), Max Seeler (63. Jan-Niclas Stock), Kevin Schreiber, Thore Edeler (46. Torben Semper), Daniel Kudlek (63. Nils-Holger Schernich), Julien Kahnt, Ayhan Eroglu, Leon Schrader - Trainer: Benjamin Weiß
Schiedsrichter: David Amon Baresch
Tore: 0:1 Timo Schrader (30.), 1:1 Hendrik Filbrandt (36.), 2:1 Melvin Witte (49.), 3:1 Hendrik Filbrandt (57.), 4:1 Tim Kretschmer (77.)