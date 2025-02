Trainer wegen Verdacht auf Kindesmissbrauch festgenommen

Die Polizei Essen sorgt am Montag mit einer Meldung für Aufsehen: Sie teilt mit, einen 57-jährigen Trainer festgenommen zu haben. Dieser sitzt seit dem 31. Januar in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe haben es in sich: Es geht um körperliche Misshandlungen und schweren sexuellen Missbrauch von Kindern. Wenige Stunden nach Ermittlungsstart hat die Polizei den Tatverdächtigen festgenommen.

Festnahme wenige Stunden nach Ermittlungsstart

Die Polizei teilt mit: "Nach Kenntniserlangung der Tatvorwürfe durch die hiesigen Ermittlungsbehörden am Nachmittag des 30. Januar 2025 wurde der Tatverdächtige noch in der Nacht durch die Polizei vorläufig festgenommen und bereits am 31. Januar 2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch richterlichen Beschluss in Untersuchungshaft genommen." Offensichtlich waren die Hinweise und das Beweismaterial eindeutig, schließlich fand die Festnahme des Tatverdächtigen nur wenige Stunden nach Beginn der Ermittlungen der Staatsdiener statt.