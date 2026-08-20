Trainer-Wechsel sorgt für Abgang einer Legende am Hohen Kreuz Nach weit über 650 Pflichtspielen: Vereinslegende Marco Trapp verlässt Alemannia Haibach +++ Sportleiter Wenzel: »Der Verlust ist groß« von Boris Manz · Heute, 12:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julien Christ / sportfotografi

Zeitenwende am Hohen Kreuz: Nach Jahrzehnten und weit über 650 absolvierten Pflichtspielen verlässt Marco „Trappi“ Trapp den SV Alemannia Haibach.

Die 44-jährige Vereinslegende war selbst in dieser Saison ein Dauerbrenner, stand in allen sechs Landesliga-Partien auf dem Rasen und lief auch am vergangenen Wochenende beim Gastspiel in Burgebrach noch von Beginn an auf. „Marco war jahrzehntelang am Hohen Kreuz zu Hause und lies sein Herz immer für unsere Alemannia auf dem Platz. Man konnte sich immer auf ihn verlassen, sei es als „Geheimwaffe“ von der Bank oder als erfahrener Flügelsprinter, der auch seine jüngsten Gegenspieler alt aussehen lies“, teilt der Verein zum Abgang mit. „Übersteiger mit direktem Antritt, Fallrückzieher, Volley-Traumtore, Kopfballungeheuer, purer Kampf, passgenaue Vorlagen oder Seitenwechsel und und und … die Nummer 13 war überall.“