Trainer-Wechsel sorgt für Abgang einer Legende am Hohen Kreuz

Zeitenwende am Hohen Kreuz: Nach Jahrzehnten und weit über 650 absolvierten Pflichtspielen verlässt Marco „Trappi“ Trapp den SV Alemannia Haibach.
Die 44-jährige Vereinslegende war selbst in dieser Saison ein Dauerbrenner, stand in allen sechs Landesliga-Partien auf dem Rasen und lief auch am vergangenen Wochenende beim Gastspiel in Burgebrach noch von Beginn an auf.
„Marco war jahrzehntelang am Hohen Kreuz zu Hause und lies sein Herz immer für unsere Alemannia auf dem Platz. Man konnte sich immer auf ihn verlassen, sei es als „Geheimwaffe“ von der Bank oder als erfahrener Flügelsprinter, der auch seine jüngsten Gegenspieler alt aussehen lies“, teilt der Verein zum Abgang mit. „Übersteiger mit direktem Antritt, Fallrückzieher, Volley-Traumtore, Kopfballungeheuer, purer Kampf, passgenaue Vorlagen oder Seitenwechsel und und und … die Nummer 13 war überall.“
Bis auf zwei Abstecher nach Altfeld und Frammersbach trug Trapp seit 2006 durchgehend das grün-weiße Trikot und prägte eine ganze Ära am Hohen Kreuz. In der Vorbereitung war der Routinier durch personelle Verletzungssorgen im Kader besonders wichtig geworden und hatte sich dadurch extrem viel Spielzeit erarbeitet.
Der sportliche Leiter Marco Wenzel unterstreicht die enorme Bedeutung des Urgesteins: „Der Verlust ist groß. Er hat auf dem Platz immer Leistung gebracht und auch neben dem Feld angeschoben. Man konnte sich immer zu 100 Prozent auf ihn verlassen, er kam über die gesamte Zeit mit jedem gut aus und war die perfekte Ergänzung für unseren Kader. Ich kann nur Positives über ihn sagen.“
Der Abgang der Haibacher Vereinslegende ist das direkte Resultat eines Trainer-Dominos in der Region: Weil Marco Link den SV Stockstadt verließ, um beim Landesliga-Konkurrenten DJK Hain den zurückgetretenen Alexander Weimert zu beerben, wurde der Stuhl beim Kreisligisten vakant. Die Nachfolge tritt nun Haibach-Legende Trapp an. In Stockstadt übernimmt Trapp als Spielertrainer.
Der Wechsel sei für die Alemannia zwar sehr überraschend gekommen, „aber so eine Option ergibt sich nicht oft und deshalb haben wir ihm keine Steine in den Weg gelegt“, erklärt Wenzel.
Für die Alemannia steht am Samstag, dem 22. August, indes das nächste wegweisende Duell in der Landesliga Nordwest an. Um 14 Uhr gastiert der SVA beim stark gestarteten Aufsteiger Sylvia Ebersdorf.
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