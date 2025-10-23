Trainer, wechsel Dich! Ausnahme: Der »spezielle« Weg von Bamberg...

Das Trainerkarussell in der Bayernliga Nord war zuletzt richtig in Schwung. So sitzen in Würzburg, Gebenbach und Ingolstadt II neue Gesichter auf den Bänken. Und, davon darf man ausgehen, weitere werden folgen. Einige Vereine jedoch gibt es, bei denen kann man einen Trainerwechsel beinahe schon kategorisch ausschließen. Eltersdorf gehört beispielsweise dazu - und auch der FC Eintracht Bamberg. Bei den Domreitern steht seit einer halben Ewigkeit Jan Gernlein an der Linie. Der 33-Jährige hat selbst einen Abstieg überlebt.

Warum agieren die Oberfranken gegen den Trend, obwohl es nach dem Abstieg vielleicht nicht wie gewünscht läuft? "Wir haben bereits in den sportlich schwierigen Zeiten in der Regionalliga stets kühlen Kopf bewahrt und tun dies auch jetzt", sagt Vorstandssprecher Sascha Dorsch dazu. "Wir haben einen guten Kader und mit Jan Gernlein einen absoluten Fachmann, der unaufgeregt und wenig effekthascherisch arbeitet." Diese Worte machen deutlich: Das Verhältnis zwischen Verein und Trainer ist von Vertrauen und Respekt geprägt, Kompromissbereitschaft und eine gut Streitkultur inklusive. "Im höheren Amateurbereich ist es vielleicht nicht alltäglich, dass ein Verein und ein Trainer über mehrere Jahre miteinander arbeiten, trotzdem ist es für mich nichts Außergewöhnliches, was wir in Bamberg haben", erklärt Gernlein. Und der Chef-Domreiter geht weiter ins Detail: "Man hat als Verein eine klare Idee, wie man arbeiten möchte und weiß genau, wo man herkommt. Die Ruhe und Vernunft, die in diesem Verein herrscht, ist leider für den Fußball speziell, generell aber der einzig mögliche Weg, wenn du zielgerichtet Entwicklung stattfinden lassen möchtest." Das in Schwung geratene Trainerkarrussel steht im Kontrapunkt zu dieser Aussage... Spielfrei: Würzburger FV Freitag

Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Es ist offensichtlich, dass es in dieser Partie keinen Favoriten geben wird. Die Tabelle sagt absolut nichts aus über den Gegner. Der Jahn hat zuletzt drei Siege geholt. Eine NLZ-Mannschaft ist grundsätzlich immer sehr schwer zu bespielen, weil die Akteure eine hohe individuelle Klasse haben und sich beweisen wollen. Wir brauchen Disziplin im System, einen guten Mannschaftsverbund und Spielfreude." Personal: Alle Mann sind fit. Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Der ATSV Erlangen ist eine technisch gute Mannschaft. Mir ist wichtig, dass wir uns im Spielaufbau weiter verbessern, dass wir unsere Intensität beim Ballbesitz des Gegners weiter erhöhen und mit viel Energie spielen." Personal: Es fehlen: Ante Banden (Bänderverletzung), Volodymyr Kharabara (Sehnenreizung), Henrik Heid (Sehnenverletzung), Fabian Ziegler (Muskelverletzung), Maurice Merkl und Hong-Lac Loung-Thanh (Sprunggelenksverletzung)

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Stadeln hat einen gut eingespielten und abgestimmten Kader. Die Spielertypen auf den jeweiligen Positionen passen spieltaktisch gut zusammen. Die Spieler kennen sich untereinander und jeder weiß genau, was er zu tun hat. Sie bleiben ihrer Linie treu und haben großes Vertrauen in ihre Spielanlage. Hinzukommt die Leichtigkeit und die große Lust auf Bayernliga, die sie ausstrahlen. Ein halbes Dutzend hat bereits in Feucht zusammen Bayernliga gespielt, von daher ist Stadeln kein klassischer Aufsteiger. Ihre Performance ist kein Zufall." Personal: Niko Becker, Martin Schuster, Alexander Sigl und Tim Geiger sind verletzt. Lukas Krämer (muskuläre Probleme), Andre Adkins (krank) und Lukas Leutner sind angeschlagen. Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Die Partie gegen Würzburg war spannend, leider aber von uns nicht auf Bayernliga-Niveau. Wir hätten das Spiel nicht verlieren dürfen. Nach Sonnenschein ist eben der Herbst gekommen: Momentan läuft es nicht so gut wie noch vor ein paar Wochen. Nun sind eben Tugenden gefragt. Kämpfen, Laufen, Leidenschaft, Biss - das kann ich von jedem Spieler auf diesem Niveau jede Woche erwarten. Stellen wir noch die katastrophalen Fehler ab, die wir zuletzt gemacht haben, bin ich wieder positiver Dinge - selbst gegen ein Kaliber wie Cham. Ich erwarte eine Antwort von den Jungs!" Personal: Jan Koch, Marco Weber, Tugay Akbakla sind mit einem Fragezeichen versehen. Dominik Hahn und Bryce Fischer fallen verletzungsbedingt sicher aus.

Nach durchwachsenem Start kommen die Quecken immer besser ins Rollen. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Mit dem Spiel in Neumarkt haben wir uns ordentlich Selbstvertrauen geholt und unsere derzeitige Form bestätigt. Wir wollen natürlich unseren Lauf fortsetzen. Klingt in der Theorie natürlich einfach, aber wir wissen, welche Qualität Bamberg mitbringt – vor allem defensiv. Für mich und ein paar weitere ist es eine besondere Begegnung, was nochmal extra Motivation gibt - ich bin mir sicher, ebenso für die Gegenseite." Personal: Definitiv fehlen werden die Langzeitverletzten Kevin Bär und Niclas Egerer (Achillessehnenriss). Zudem steht Geremi Perera nach seiner Verletzung bei der Nationalmannschaft noch nicht zur Verfügung. Auch Valantis Floros und Manfred Strobel sind – wie schon in Neumarkt – nicht dabei. Darüber hinaus gibt es einige kleinere Fragezeichen. Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Das Spiel gegen Gebenbach war für uns eine einzige Enttäuschung. Wir haben nicht das auf den Platz gebracht, was wir die vergangenen Wochen gezeigt haben und nicht nur das Spiel, sondern auch unseren Spielführer Christopher Kettler verloren. Da wir zudem noch weitere Dauerverletzte haben, werden die nächsten Wochen für uns sicher nicht einfach. Aber genau das hat uns in den vergangenen Jahren auch immer stark gemacht. Fußball ist für uns keine Momentaufnahme. Um die Entwicklung einer Mannschaft wirklich fair zu beurteilen, braucht es einen Blick, der eine Perspektive beinhaltet." Personal: Ben Olschweski, Simon Kollmer (beide Reha), Oli Schubert, David Lang (beide Muskelverletzung), Jonah Schildbach (Wade), Janes Burger (Knie), Paul Kraußold (Muskel) und Christopher Kettler (Gehirnerschütterung) fallen aus.

Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Eine gute Partie von uns wurde zuletzt leider nicht belohnt. Der Fußballgott schenkt uns momentan aber auch nichts, außer ein Gegentor in der 95. Minute, während unser Treffer im Gegenzug zum 3:2 bei gleicher Höhe aberkannt wurde. Wir haben bisher erst drei Spiele verloren, ein absoluter Topwert, aber gleichzeitig natürlich zu viele ärgerliche Unentschieden, die uns momentan einen Sprung in der Tabelle zunichte machen. Mit Neumarkt kommt ein starkes Team, dass die vergangenen Niederlagen vergessen machen möchte." Personal: Sage und schreibe neun Spieler sind nach einer Grippe wieder ins Training zurückgekehrt. Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Von den Einzelspielern her ist Kornburg eine der besten Mannschaften der Liga. Die Truppe ist zudem sehr erfahren. Es kommt eine sehr hohe spielerische Qualität auf uns zu. Nichtsdestotrotz wollen wir in der Fremde endlich den Bock umstoßen. Weil der Gegner gewinnen muss, haben wir wenig Druck - was uns sehr gelegen kommt." Personal: Während Elias Schumm weiterhin das Bett hütet, ist Simon Lang wieder fit. Maximilian Bergler, Leon Gümpelein und Kapitän Alex Braun sind immer noch angeschlagen - ihr Einsatz ist jeweils fraglich. Fabian Pözl fehlt verletzungsbedingt sicher.

Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Nach zuletzt zwei mehr als dürftigen Vorstellungen wollen wir gegen Hof wieder ein anderes Gesicht zeigen. Die Bayern haben die vergangenen Wochen auch nicht gut performt, weshalb es mich nicht wundern würde, wenn es kein Leckerbissen wird. Die Jungs haben sich diese Saison schon mehrfach bewiesen, was möglich ist, wenn sie ihr Herz auf dem Platz lassen - und darum wird es gehen." Personal: Eine Krankheitswelle lässt keine verlässlichen Aussagen zu Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Nach nur einem Dreier aus den vergangenen sieben Spielen stehen wir in Neudrossenfeld schon dezent unter Zugzwang. Beim TSV liefen die vergangenen Wochen ebenfalls nicht nach Wunsch, sodass zwei Teams aufeinandertreffen, die sicherlich nicht vor Selbstvertrauen strotzen werden. Unser Ziel auf jeden Fall: Nicht mit leeren Händen vom Weinberg nach Hause zu fahren. Eine konzentrierte und engagierte Leistung ist dafür die Grundvoraussetzung." Personal: Daniel Pavlov (Kreuzbandriss) und Julius Kinder (Außenbandriss) bleiben die Sorgenkinder.

Das Oberfranken-Derby zwischen Neudrossenfeld und Hof wird kein "Leckerbissen" werden, glaubt TSV-Manager Stöcker. – Foto: Mario Wiedel

Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Vergangene Woche: Ein gebrauchter Sonntag! So können und dürfen wir in der Bayernliga nicht auftreten. Wir erwarten von der Mannschaft eine Reaktion. Drei Punkte sind an diesem Wochenende einfach Pflicht!" Personal: Maximilian Kling, Lars Schilling, Adrian Guhling, Lucas Jacob, Norik Höhn; Domenic Lauerbach und Julius Kaul sind verletzt. Michael Riester (Trainer, Weiden): "Ein richtungsweisendes Spiel und die Wichtigkeit zeigt sich in der Tabelle. Wir wollen den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wieder herstellen und uns von den Abstiegsrängen absetzen. Ich bin sehr positiv gestimmt und vertraue meinen Jungs, dass wir das schwere Auswärtsspiel in Coburg ziehen werden." Personal: Adrian Hoti und Stefan Pühler bleiben die Sorgenkinder.